اسلام باوقار رئیس هیئت کشتی استان هرمزگان شد

اسلام باوقار رئیس هیئت کشتی استان هرمزگان شد
مجمع انتخابات هیئت کشتی استان هرمزگان به ریاست دبیرفدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران ،مدیرکل ورزش و جوانان استان برگزار و اسلام باوقار به عنوان رئیس این هیئت انتخاب شد.

به گزارش ایلنا از بندرعباس، مجمع انتخاباتی هیئت کشتی استان هرمزگان به ریاست ابراهیم مهربان دبیرفدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران و با حضور مظفر مهری خادمی نسب مدیرکل ورزش و جوانان استان هرمزگان ،روزبه زابلی پورمعاون توسعه ورزش اداره کل ، ودیگر اعضای مجمع در سالن جلسات اداره کل برگزار شد.

دراین مجمع اسلام باوقار توانست با کسب۱۵ رای ۱۵از رای ماخوذه ریاست این هیئت رابه مدت چهار سال آتی را در هرمزگان عهده دار شود.

درادامه این مجمع ، به عنوان سنا آرمند نایب رئیس، محمد صفری خزانه دار، احمد هاشمی ، موسی نجفی به عنوان اعضای هیات رئیسه کشتی استان هرمزگان انتخاب شدند.

 

