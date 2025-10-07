به گزارش ایلنا از اصفهان، مراسم پایانی و معرفی برگزیدگان فیلم‌های کوتاه و انیمیشن سی و هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم های کودکان و نوجوانان با حضور رائد فریدزاده رئیس سازمان سینمایی، حامد جعفری دبیر جشنواره و جمعی از مدیران سینمایی و هنرمندان در اصفهان برگزار شد.

برگزیدگان بخش بین الملل

پس از پخش ویدیویی کوتاه از روند برگزاری جشنواره، تیزری از فیلم‌های راه‌یافته به بخش بین‌الملل و داوران این بخش پخش شد. سپس هیئت داوران بین‌الملل متشکل از پنج نفر شامل آندره مارتیک نونی از ایتالیا، سرگئی استروسوسکی از روسیه، جینان مهدی محمد از عمان، پوران درخشنده و غزل شاکری از ایران روی صحنه رفتند.

مارتیک نونی به نمایندگی از هیئت داوران متن بیانیه این هیئت را قرائت کرد.

دیپلم افتخار این دوره از جشنواره در این بخش به «حوریه» به کارگردانی محمود شریفی اصل از ایران برای روایت ساده و تاثیرگذار از دنیای کودکانه ای که با امید و درد در هم تنیده است، تعلق گرفت.

همچنین پروانه زرین بهترین فیلم کوتاه به فیلم «علف هرز» به کارگردانی پلا کازاک از کشور چک اهدا شد.

برگزیدگان بخش ملی

در ادامه داوران بخش ملی روی صحنه آمدند، این هیئت شامل مریم اسمی‌خانی، حسین مهکام، وحید ملتجی، امیرشهاب رضویان و امیرمحمد دهستانی هستند.

در ادامه دیپلم افتخار هیئت داوران برای کارگردانی «باکس ترش و ملس» به حانیه‌ زنگارکی فراهانی تعلق گرفت.

پروانه زرین فیلم کوتاه به فیلم «ته باری» ساخته حسین پورخلیلی اهدا شد.

دیپلم افتخار فیلم پویانمایی به اکبر تراب‌پور برای «دیوار پشت و رو ندارد» اختصاص پیدا کرد.

پروانه زرین بخش پویانمایی نیز به «کرگوش» به کارگردانی رضا سربخش و تهیه‌کنندگی علی جمالی مطلق اهدا شد.

انتهای پیام/