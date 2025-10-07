خبرگزاری کار ایران
سانحه رانندگی در محور کرمانشاه به روانسر ۴ کشته برجای گذاشت

سانحه رانندگی در محور کرمانشاه به روانسر ۴ کشته برجای گذاشت
سانحه رانندگی در محور کرمانشاه به روانسر امروز سه‌شنبه چهار کشته و یک مصدوم بر جای گذاشت.

به گزارش ایلنا، رییس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در تشریح جزئیات این سانحه  توضیح داد که این حادثه ظهر امروز ۱۵ مهر در نزدیکی روستای کانی‌شریف رخ داد و براثر آن یک دستگاه خودروی پراید با پژو پارس باعث این تصادف مرگبار شد.

مسعود قله‌سفیدی  افزود: مصدوم این حادثه توسط آمبولانس اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان طالقانی کرمانشاه منتقل شد.

استان کرمانشاه با بیش از ۲ میلیون نفر جمعیت، بیش از هشت هزار و ۱۰۰ کیلومتر راه اصلی، فرعی و روستایی دارد.

محور کرمانشاه به روانسر در شمال غربی کرمانشاه واقع شده و دروازه ورود به منطقه گردشگری اورامانات است.

جاده های محور اورامانات باریک، ۲ طرفه، کوهستانی، پرپیچ و خم و پرتردد است و به دلیل این موارد سوانح رانندگی در این محور بالا است.

