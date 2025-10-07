معاون وزیر صمت عنوان کرد:
افزایش نقشههای زمینشناسی از 20 نقشه به 120 نقشه در سال
ایران سومین کشوری است که از فناوری پیشرفته MT Magnetotelluric استفاده میکند
معاون وزیر صمت و رئیس سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور به عملکرد سازمان زمینشناسی در یک سال گذشته اشاره کرده و گفت: تا پیش از این، عمده فعالیتهای اکتشافی توسط کارشناسان داخلی سازمان انجام میشد، اما اکنون با واگذاری بیش از 80 درصد خدمات به دانشگاهها، شرکتهای دانشبنیان و پیمانکاران تخصصی، ظرفیت تولید نقشههای زمینشناسی از 20 نقشه به 120 نقشه در سال افزایش یافته است.
به گزارش ایلنا، داریوش اسماعیلی در مراسم آغاز به کار نمایشگاه تخصصی سنگ در شهرستان محلات، افزود: بیش از 20 دانشگاه معتبر کشور از جمله دانشگاه تهران، شهید بهشتی، شیراز، شاهرود و خوارزمی در این پروژهها مشارکت دارند و نقش سازمان زمینشناسی به نظارت و راهبری محدود شده است. بیش از 80 درصد خدمات اکتشافی کشور به بخش خصوصی واگذار شده و این اقدام موجب رشد 7 برابری فعالیتهای اکتشافی و کاهش چشمگیر ریسک سرمایهگذاری در این حوزه شده است.
وی بر نقش دانشگاهها و نخبگان در توسعه بخش معدن تأکید کرده و در این رابطه ادامه داد: امروز وزارت صنعت، معدن و تجارت با حضور فردی متخصص در حوزه صنایع معدنی و دارای سابقه فعالیت در بخش خصوصی، از درک عمیقتری نسبت به نیازهای واقعی فعالان معدنی برخوردار است. این ترکیب تخصص و تجربه اجرایی، موجب کاهش دغدغههای فعالان و تسهیل مسیر توسعه شده است.
دولت چهاردهم اهمیت بخش معدن را به درستی درک کرده است
معاون وزیر صمت و رئیس سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور اظهار داشت: دولت چهاردهم از نخستین روزهای فعالیت خود، اهمیت بخش معدن را به درستی درک کرده و با رویکردی عملیاتی، در مسیر بازگرداندن این حوزه به جایگاه واقعی خود گام برداشته است. متأسفانه در دولتهای پیشین، توجه به معدن اغلب در سالهای پایانی اتفاق میافتاد، اما دولت چهاردهم با هدایت مسعود پزشکیان، از همان ابتدا نگاه راهبردی و عملیاتی به این بخش داشته است.
اسماعیلی تصریح کرد: دولت چهاردهم با تمرکز بر توانمندسازی بخش خصوصی، نه تنها در سخنرانیها بلکه در عمل، مسیر حمایت از معدنکاران و سرمایهگذاران را هموار کرده و امید میرود این روند منجر به شکوفایی دوباره بخش معدن در کشور شود. جهتگیری دولت در حوزه معدن، برخلاف دورههای گذشته، از مرحله شعار عبور کرده و به مرحله اجرا رسیده است. امروز نهتنها در سخنرانیها بلکه در عمل، بخش خصوصی به عنوان محور توسعه معدنی کشور شناخته میشود.
وی بیان داشت: در آخرین نشست شورای معاونان وزارت صمت با حضور رئیسجمهور، بیش از 40 درصد مباحث مطرحشده به حوزه معدن اختصاص داشت که این موضوع نشاندهنده تغییر رویکرد جدی در سطح کلان اجرایی کشور است. هدف وزارت صمت، ایجاد چرخهای اقتصادی است که تولیدکننده از فرآوری مواد معدنی سود بیشتری نسبت به صادرات خام کسب کند. تجربه موفق صادرات سنگآهن و بازگشت سرمایه آن در ایجاد کارخانههای فولاد، نمونهای از این رویکرد است.
وزارت صمت با تمام توان در کنار فعالان معدنی ایستاده است
معاون وزیر صمت و رئیس سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور تأکید کرد: وزارت صمت با تمام توان در کنار فعالان معدنی ایستاده است و از توسعه این بخش حمایت میکند. با همکاری بانک مرکزی، سازمان توسعه تجارت و سایر نهادهای مرتبط، موانع موجود بررسی و رفع خواهد شد تا معدن به جایگاه واقعی خود در اقتصاد کشور بازگردد. یکی از اقدامات انجام شده در این حوزه طرح بزرگ جذب سرمایهگذاری در حوزه اکتشاف معدن است.
اسماعیلی ابراز داشت: سازمان زمینشناسی با همکاری معاونت معدنی وزارت صمت و سرمایهگذاران، طرحی معادل 300 هزار میلیارد ریال برای جذب سرمایه از بخش خصوصی تعریف کرده که شامل 29 پهنه معدنی در سراسر کشور از 3000 تا 30 هزار کیلومتر مربع است. این طرح هفته آینده با تایید وزیر صنعت، از طریق ادارات صمت استانها اطلاعرسانی خواهد شد. ماده 24 مکرر اجرای این طرح را از طریق استانها تضمین میکند.
وی اضافه کرد: بستههای سرمایهگذاری به گونهای طراحی شدهاند که عملاً هیچگونه ریسک مالی برای سرمایهگذار ندارند و مناطق بلوکه شده دولتی در اختیار این طرح قرار گرفتهاند. با اجرای این طرح و تهیه نقشههای 3 لایه اطلاعاتی شامل زمینشناسی، ژئوشیمی و ژئوفیزیک هوایی، بیش از 70 درصد ریسک اکتشاف کاهش یافته و سرمایهگذار میتواند با اطمینان کامل وارد مراحل عملیاتی نظیر ژئوفیزیک زمینی و حفاری شود و این تحول، نقطه عطفی در تاریخ توسعه معدنی کشور خواهد بود.
پایگاه ملی دادههای علوم زمین و اطلاعات اکتشافی کشور راهاندازی شد
معاون وزیر صمت و رئیس سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور از ایجاد یک پایگاه در راستای علوم زمین و اکتشاف خبر داد و گفت: پایگاه ملی دادههای علوم زمین و اطلاعات اکتشافی کشور با هدف شفافسازی، تسهیل دسترسی بخش خصوصی و تحقق تکالیف برنامه هفتم توسعه، به طور کامل راهاندازی شده است. هماکنون اطلاعات تولید شده از ابتدای تأسیس سازمان تا 3 ماه گذشته در دسترس عموم قرار دارد.
اسماعیلی به عملکرد این پایگاه اشاره داشته و در این خصوص افزود: این پایگاه نه تنها دادههای سازمان زمینشناسی را پوشش میدهد، بلکه مکلف است اطلاعات مرتبط از سایر نهادها مانند وزارت نفت و سازمان انرژی اتمی را نیز دریافت و منتشر کند. فرمها، استانداردها و زیرساختهای فنی این پلتفرم آماده شده و کاربران میتوانند با مراجعه به سایت سازمان، اطلاعات زمینشناسی هر استان را به صورت آنلاین دریافت کنند.
وی به نقش پایگاه ملی دادههای علوم زمین و اطلاعات اکتشافی کشور در توانمندسازی بخش خصوصی اشاره کرده و ادامه داد: دادههای دقیق و قابل اتکا، پیشنیاز ورود سرمایهگذاران به حوزه معدن است و سازمان زمینشناسی با جدیت در حال تکمیل و توسعه این زیرساخت اطلاعاتی است. در این راستا مکاتبات لازم با نهادهای مرتبط و دستگاههای اجریی ذیربط انجام شده و بخشی از اطلاعات نیز دریافت شده است.
ایران سومین کشوری است که از فناوری پیشرفته MT Magnetotelluric استفاده میکند
معاون وزیر صمت و رئیس سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور با اشاره به ورود فناوریهای نوین به حوزه اکتشاف، اظهار داشت: ایران پس از آمریکا و استرالیا، سومین کشوری است که از فناوری پیشرفته MT Magnetotelluric برای تصویربرداری ژئوفیزیکی هوایی استفاده میکند و تاکنون 2 دستگاه وارد کشور شده و پایلوتهای اولیه و نمونههای آزمایشی اجرا شدهاند. 3 دستگاه دیگر نیز سفارشگذاری شده و تا پایان سال جاری وارد کشور خواهند شد.
اسماعیلی به عملکرد و توانمندیهای فناوری پیشرفته MT Magnetotelluric اشاره داشته و تصریح کرد: این فناوری قادر است با تصویربرداری مغناطیسی و الکتریکی، مسیرهای ماگمایی، ساختارهای زیرسطحی و نقاط مستعد اکتشاف را شناسایی کند و برنامه سهسالهای برای پوشش 2 میلیون کیلومتر مربع از خاک کشور تدوین شده که اجرای آن از برنامه هفتم توسعه آغاز شده و با هدف کاهش ریسک حفاریهای عمیق، در حال اجراست.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت تولید سنگ در ایران اشاره کرده و در این خصوص بیان داشت: میزان تولید سنگ در کشور نسبت به ذخایر قطعی، کمتر از 0.5 درصد است که قابل قبول نیست. خوشبختانه با پیگیریهای وزارت صنعت، معدن و تجارت عوارض صادرات سنگ برداشته شده تا زمینه صادرات و توسعه فرآوری فراهم شود. در این راستا اقدامات بسیاری صورت گرفته و تدابیر خاصی نیز اندیشیده شده است.
معاون وزیر صمت و رئیس سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور با اشاره به ظرفیت منابع طبیعی کشور، تأکید کرد: ایران با دارا بودن 27.5 تریلیون دلار منابع طبیعی، پنجمین کشور ثروتمند جهان در این حوزه است که حداقل 5 درصد آن به منابع معدنی اختصاص دارد. با این حال، تاکنون تنها حدود 2 درصد این ذخایر کشف شدهاند و عمده آنها نیز مربوط به سطح زمین بودهاند.