آغاز فصل صید ماهیان استخوانی در دریای خزر

به گزارش ایلنا از رشت، کوروش خلیلی گفت: بر اساس مصوبه کمیته مرکزی مدیریت صید سازمان شیلات ایران، فصل صیادی در نوار ساحلی کاسپین در استان‌های گیلان، مازندران و گلستان به صورت رسمی از ۲۰ مهر آغاز می‌شود، اما براساس سیاست‌های تشویقی این سازمان برای مشارکت در بازسازی دخائر خزر، به شرکت‌های پره‌های صیادی هر ۳ استان، که با تولید بچه ماهیان در حفظ ذخایر آبزیان دریای خزر مشارکت داشته‌اند، اجازه داده است تا صید را از امروز ۱۵ مهر ۱۴۰۴ آغاز کنند.

۴ هزار صیاد گیلانی عضو ۴۷ شرکت پره صیادی در گیلان از امروز راهی دریا شدند تا از خوان پرنعمت خزر، روزی حلال کسب کنند.

