خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فصل نخست سری جدید کاوش‌های ملیان بیضا آغاز شد

فصل نخست سری جدید کاوش‌های ملیان بیضا آغاز شد
کد خبر : 1696960
لینک کوتاه کپی شد.

سرپرست نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان بیضا از فصل نخست سری کاوش‌های باستان‌شناسی در محوطه تاریخی تل ملیان بیضا ء خبر داد.

به گزارش ایلنا، راضیه زارع با اشاره به اهمیت استراتژیک این محوطه در مطالعه تاریخ تمدن در جنوب فلات ایران اظهار کرد: فصل جدید کاوش‌ها با مجوز پژوهشگاه میراث‌فرهنگی کشور و با سرپرستی مشترک دکتر کامیار عبدی و دکتر علیرضا سرداری آغاز شده و با هدف شناسایی لایه‌های ناشناخته، مستندسازی ساختار‌های معماری و تحلیل تحولات شهری در دوره‌های مختلف تمدن عیلامی پیگیری می‌شود.

سرپرست نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان بیضا افزود: تل ملیان یکی از مهم‌ترین مراکز آغاز شهرنشینی در فلات ایران است که پیشینه‌ای بیش از ۵۲۰۰ سال دارد. این محوطه، بر پایه کاوش‌های پیشین در دهه ۱۳۵۰ و آثار مکشوفه همچون لوحه‌های مکتوب و بقایای معماری، به‌عنوان شهر باستانی «اَنشان» – پایتخت اولیه عیلامی‌ها – شناخته شده است. این شهر همراه با شوش، یکی از دو مرکز اصلی قلمرو عیلامیان در هزاره‌های سوم و دوم پیش از میلاد محسوب می‌شود.

زارع بیان کرد: هدف‌گذاری کاوش‌های امسال، تمرکز بر هسته مرکزی شهر، بررسی شواهد سکونت در دوره عیلام میانی، و شناسایی لایه‌های زیرین و ساختار‌های دفاعی نظیر بارو و دیوار‌های بزرگ است.

او با بیان اینکه این محوطه قابلیت تبدیل‌شدن به یکی از قطب‌های فرهنگی و گردشگری استان فارس را دارد، خاطرنشان کرد: تل ملیان می‌تواند با ثبت و حفاظت اصولی، در کنار آثار بزرگی چون پاسارگاد و تخت‌جمشید، جایگاهی ویژه در معرفی هویت تاریخی ایران ایفا کند.

سرپرست نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان بیضا در پایان، خواستار همکاری نهاد‌های محلی و مشارکت مردم منطقه در حفظ و نگهداری این میراث ارزشمند شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ