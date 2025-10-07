قیمت طلا، سکه و ارز در بازار سهشنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۴
قیمت طلا، سکه و ارز در بازار امروز افزایش یافته است و هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان در بازار در حال معامله می باشد.
به گزارش ایلنا از رشت،قیمت طلا، سکه و ارز امروز سهشنبه ۱۵ مهر ماه ۱۴۰۴ در بازار با نرخهای زیر در حال داد و ستد است:
تمام سکه طرح جدید ۱۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
تمام سکه طرح قدیم ۱۰۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
نیم سکه ۶۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
ربع سکه بهار آزادی ۳۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و هر دلار ۱۱۱ هزار و ۵۵۰ تومان و هر یورو ۱۳۰ هزار و ۶۷۰ تومان در بازار در حال معامله میباشد.