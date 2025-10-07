به گزارش ایلنا از رشت،قیمت طلا، سکه و ارز امروز سه‌شنبه ۱۵ مهر ماه ۱۴۰۴ در بازار با نرخ‌های زیر در حال داد و ستد است:

تمام سکه طرح جدید ۱۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان

تمام سکه طرح قدیم ۱۰۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان

نیم سکه ۶۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان

ربع سکه بهار آزادی ۳۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان

هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و هر دلار ۱۱۱ هزار و ۵۵۰ تومان و هر یورو ۱۳۰ هزار و ۶۷۰ تومان در بازار در حال معامله می‌باشد.

انتهای پیام/