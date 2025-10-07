خبرگزاری کار ایران
English العربیه
معاون توزیع نیروی برق فارس خبرداد؛

آغاز طرح اصلاح و بهینه‌سازی ۲۱۰۰ دستگاه ترانسفورماتور بحرانی

معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق استان فارس، ازآغاز طرح اقدام جهادی تعمیر و اصلاح و بهینه‌سازی ۲۱۰۰ دستگاه ترانسفورماتور بحرانی با مشارکت ۹۶ گروه عملیاتی و نظارتی خبر داد.

به گزارش ایلنا، مهدی زارع خفری، اعتبار تخصیص یافته برای این اقدام را بالغ‌بر ۷۰۰ میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: از آنجا که تعمیر و نگهداری به‌موقع شبکه توزیع نیروی برق و ترانسفورماتور‌ها نقش مهمی در ارتقای بهبود برق‌رسانی، کاهش تلفات و تامین برق مطمئن دارد، بنابراین انجام این تعمیرات بر پایداری شبکه‌های برق تا قبل از پیک ١٤٠۵ تاثیرگذار خواهد بود.

وی افزایش ایمنی تاسیسات، رضایت‌مندی مشترکان، بالا بردن قابلیت اطمینان و پایداری شبکه را از‌جمله اهداف این طرح برشمرد و گفت: کاهش خاموشی و کاهش حوادث ترانسفورماتور نیز از دیگر اهداف تعیین شده جهت این اقدام جهادی است.

وی یادآورشد: این اقدام جهادی از تاریخ ١۵ مهرماه آغاز و حداکثر تا نیمه‌دیماه به مدت ٩٠ روز به‌صورت مستمر انجام خواهد شد و بی‌تردید نقش مهمی در پایداری شبکه‌ها در استان، رفع کانون‌های خطر و مناطق آسیب‌پذیر شبکه خواهد داشت.

زارع خفری، تصریح کرد: از آنجا که ترانسفورماتور‌های توزیع نیروی برق از تاسیسات اصلی شبکه برق و برق‌رسانی به مشترکان می‌باشد؛ انجام این طرح از دیدگاه مدیریت دارایی فیزیکی و حفظ سرمایه و ارزش دارایی و همچنین با کم‌کردن پتانسیل خطرآفرینی، آسیب‌رسانی وکاهش حوادث وحفظ نیرو‌های انسانی بسیار حائز اهمیت است.

معاون بهره‌برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق استان فارس، اظهار امیدواری کرد با اجرای این طرح درکنار تلاش و اقدامات جهادی همکاران بتوانیم در شرایط پرباری فصول گرم سال خدمات بهتری را به مشترکان ارائه داده و با آمادگی کامل نیز به استقبال پیک بار سال آینده برویم.

