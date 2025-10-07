به گزارش ایلنا از خوزستان، حمید مطرودی، اعلام کرد: در راستای اجرای طرح حدنگار و قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی، ۳۱۰ فقره سند تک‌برگ برای اراضی کشاورزی این شهرستان در نیمه نخست امسال صادر شده است.

وی با اشاره به مزایای صدور اسناد تک‌برگ افزود: این اسناد ضمن تثبیت مالکیت بهره‌برداران و تعیین دقیق حدود اراضی، از تصرفات و تغییر کاربری‌های غیرمجاز جلوگیری کرده و به کاهش دعاوی ملکی کمک می‌کند.

مطرودی تأکید کرد: اجرای طرح حدنگار اراضی کشاورزی از اولویت‌های جهاد کشاورزی است و نقش مهمی در ساماندهی مالکیت‌ها و حمایت از تولید پایدار در بخش کشاورزی دارد.

