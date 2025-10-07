صدور ۳۱۰ سند تکبرگ برای اراضی کشاورزی اهواز در نیمه نخست امسال
سرپرست جهاد کشاورزی اهواز از صدور ۳۱۰ فقره سند تکبرگ برای اراضی کشاورزی این شهرستان در ششماهه نخست امسال خبر داد و گفت: این اقدام گامی مهم در تثبیت مالکیت و جلوگیری از تصرفات غیرمجاز است.
به گزارش ایلنا از خوزستان، حمید مطرودی، اعلام کرد: در راستای اجرای طرح حدنگار و قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی، ۳۱۰ فقره سند تکبرگ برای اراضی کشاورزی این شهرستان در نیمه نخست امسال صادر شده است.
وی با اشاره به مزایای صدور اسناد تکبرگ افزود: این اسناد ضمن تثبیت مالکیت بهرهبرداران و تعیین دقیق حدود اراضی، از تصرفات و تغییر کاربریهای غیرمجاز جلوگیری کرده و به کاهش دعاوی ملکی کمک میکند.
مطرودی تأکید کرد: اجرای طرح حدنگار اراضی کشاورزی از اولویتهای جهاد کشاورزی است و نقش مهمی در ساماندهی مالکیتها و حمایت از تولید پایدار در بخش کشاورزی دارد.