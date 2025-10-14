تنها راه نجات کشور، اصلاحات واقعی و مشارکت ملی است

جمیله کریمی در گفت‌وگو با ایلنا، به بررسی وضعیت اصلاح‌طلبان در کشور و استان، نقش آنها در دولت چهاردهم، برنامه‌های خود برای مشارکت جوانان و بانوان، و چشم‌انداز جبهه اصلاحات در انتخابات پیش‌رو پرداخت.

کریمی افزود: اصلاح‌طلبان نه تنها باید صدای مردم را به حاکمیت برسانند، بلکه باید به‌صورت فعال در تمامی عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مشارکت داشته باشند و از پل عبور از بحران صرف فراتر روند.

به گفته رئیس جبهه اصلاحات فارس، تنها راه عبور از بحران‌ها، اصلاحات واقعی، گفت‌وگوی ملی و بهره‌گیری از خرد جمعی نخبگان، نیروهای جوان و بانوان است.

وی گفت: جبهه اصلاحات به عنوان منتقدی وفادار نظام و واسطی میان مردم و حکومت، به رسالت خود در انتقال صدای مردم و ارائه راه‌حل‌های کارآمد برای نجات کشور ادامه خواهد داد. اصلاح‌طلبان نباید فقط به عنوان پلی برای عبور از بحران دیده شوند، بلکه باید مشارکت فعال آنان در تمامی عرصه‌های سیاسی،ا قتصادی و اجتماعی به رسمیت شناخته شود.

منیت و اقتدار کشور بر پایه رضایت مردم و انسجام ملی است

‎کریمی اضافه کرد: طبیعی است که اصلاح شیوه حکمرانی با رویکرد خروج کشور از بحران، نگرانی تندروهای داخلی و براندازان خارج‌نشین را به دنبال داشته باشد؛ اما باید توجه داشت که امنیت و اقتدار کشور بر پایه رضایت مردم و انسجام ملی است.

‎وی گفت: احضار و مؤاخذه برخی اعضای هیأت رئیسه جبهه اصلاحات که در جنگ ۱۲ روزه نقش رسانه‌ای مهمی در دعوت مردم به ایستادگی و وحدت در مقابل دشمن صهیونیستی داشتند، نه تنها همسو با مصالح کشور و تأکید مقام رهبری بر حفظ وحدت نیست بلکه باعث خوشحالی تندروها و براندازان می‌شود.

رئیس جبهه اصلاحات استان فارس با تأکید بر ضرورت گفت‌وگوی ملی و پرهیز از حذف و تقابل سیاسی، عنوان کرد: با تدبیر و عقلانیت باید ارکان نظام و جریان‌های منتقد و موافق شرایط موجود، با محوریت نجات کشور، به جای حذف و رویکرد فرسایشی، با هم گفت‌وگو کنند.

تنها راه عبور از بحران اصلاحات واقعی و مشارکت ملی است

وی هشدار داد هیچ چیز خطرناک‌تر از آن نیست که بخش بزرگی از مردم احساس کنند در سرنوشت کشور هیچ سهمی ندارند و تنها راه عبور از بحران را اصلاحات واقعی و مشارکت ملی دانست.

کریمی با اشاره به اینکه امید به تغییرات ساختاری وجود دارد اما این مسیر با موانع فراوانی روبه‌روست، اظهار داشت: باید به جای حذف منتقدان و تداوم سیاست‌های غلط که موجب بروز و تقویت تندروها شده‌اند، با عقلانیت و تدبیر باب گفت‌وگو را برای نجات کشور گشود و نیروهای مختلف از سلایق گوناگون را برای رسیدن به فهم مشترک از مشکلات و مطالبات مردم و چاره‌اندیشی برای حل آن‌ها دعوت به گفت‌وگو کرد. او افزود این مشارکت ملی تنها راه عبور از بحران‌هاست.

رئیس جبهه اصلاحات فارس تصریح کرد: از سال ۸۸ راه برای حضور اصلاح‌طلبان در مدیریت کشور بسته شد و در ادامه، امنیتی کردن مدیریت کشور موجب شد نیروهای تندرو و انحصارطلب که درک درستی از مشارکت مردم ندارند و فاقد توانایی لازم برای اداره کشور و بیگانه با خرد جمعی هستند، به قدرت راه یابند.

وی با بیان اینکه استمرار همان سیاست‌های غلط باعث شد در انتخابات سال‌های ۹۲ و ۹۶ دولت‌های یازدهم و دوازدهم با حمایت اصلاح‌طلبان به پیروزی برسند اما سهم اصلاح‌طلبان در کابینه و مدیریت استان بسیار اندک و قطره‌چکانی دیده شد، خاطرنشان کرد: متأسفانه در دولت دکتر پزشکیان که کاندیدای اختصاصی اصلاح‌طلبان بود، شعار وفاق که هدف آن توافق بین رئیس‌جمهور و سایر ارکان نظام برای گره‌گشایی از مشکلات کشور بود، در حد سهم‌خواهی رقیب خلاصه شد و همین شعار وفاق ترکیب کابینه را تحت تأثیر قرار داد.

نمایندگان برخلاف وظیفه ذاتی در مسیر مدیریت عالی استان‌ها ایستادند

کریمی ادامه داد: در برخی استان‌ها من‌جمله فارس، نمایندگان برخلاف وظیفه ذاتی قانون‌گذاری و نظارتی خود و برخلاف تأکید مقام معظم رهبری، در مسیر مدیریت عالی استان‌ها ایستادند و در انتصاب مدیران اصلاح‌طلب کارآمد کارشکنی کردند و روند تغییر بدنه مدیریتی را فرسایشی نمودند.

وی تأکید کرد: استمرار این نگاه انحصارطلبانه با رویکرد منفعت‌طلبی به صلاح کشور نیست.

رئیس جبهه اصلاحات فارس با اشاره به آمادگی این جبهه برای همکاری در مسیر توسعه استان گفت: جبهه اصلاحات فارس آماده همکاری مشورتی و کارشناسی در زمینه توسعه استان از طریق نخبگان، متخصصان و بدنه فکری خود است و این آمادگی را در نشست حضوری به استاندار فارس اعلام کرده است. همچنین آماده است برنامه‌ای برای بازتعریف سیاست‌گذاری‌ها در حوزه شفافیت، پاسخگویی و تقویت نهادهای مدنی در استان تدوین کند که تحقق آن منوط به فراهم شدن بستر مناسب از سوی دولتمردان است.

کریمی برنامه اصلی جبهه اصلاحات فارس را تقویت همدلی و حمایت از نیروهای اصلاح‌طلب و توانمند دانست و تاکید کرد: تلاش خواهد شد بستر گفت‌وگو و تعامل میان اصلاح‌طلبان و دیگر نیروهای سیاسی و نهادهای سیاسی، قضایی و نظارتی با محوریت منافع استان و کشور فراهم شود تا از فشارهای احتمالی کاسته و مشارکت واقعی شکل گیرد.

وی با تأکید بر اهمیت نقش جوانان اظهار کرد: جوانان سرمایه اصلی کشور هستند و نمی‌توان انکار کرد که این نسل باید با تصمیمات جامعه امروز زندگی کند؛ بنابراین بخشی از تغییرات مثبت در مدیریت کشور در گرو تغییر نسلی در مدیریت است.

به گفته رئیس جبهه اصلاحات فارس، به دلیل شرایط جامعه بسیاری از فرصت‌ها برای جوانان در حال از دست رفتن است و پنجره جمعیتی به سرعت در حال بسته شدن است که باید برای پیشگیری از آن چاره‌اندیشی شود.

کریمی تصریح کرد: تصمیم‌سازان کشور باید متقاعد شوند که در تصمیم‌گیری‌هایی که بر جوانان تأثیر می‌گذارد، مشارکت خود آنان مدنظر قرار گیرد.

وی افزود: برنامه جبهه اصلاحات فراهم کردن بستری برای گفت‌وگو با جوانان، شنیدن دغدغه‌ها و استفاده از ایده‌ها و تخصص آنان و حمایت از آنها برای تصدی مسئولیت‌هاست.

تلاش برای اصلاح قوانین تبعیض‌آمیز در حوزه زنان

کریمی گفت: در حوزه زنان نیز تأکید بر تحقق عدالت اجتماعی، مشارکت برابر در مناصب مدیریتی و تلاش در راستای اصلاح قوانین تبعیض‌آمیز در دستور کار است.

رئیس جبهه اصلاحات فارس خاطرنشان کرد: شناسایی نیروها در استان ادامه دارد و با توسعه ساختار جبهه اصلاحات در شهرستان‌ها، این روند شتاب خواهد گرفت.

وی با تأکید بر اینکه سقف سیاست در ایران محدود است و برنامه‌ها با موانع اجرایی مواجه‌اند و زمین بازی کمتر در اختیار منتخبین مردم قرار می‌گیرد، گفت: انتخابات باید به‌عنوان زیربنای سیاسی نظام، آزاد و بدون گروگان‌گیری توسط تفکر خاص برگزار شود.

کریمی ادامه داد: جبهه اصلاحات معتقد است تغییر رویکردهای حاکمیتی و به رسمیت شناختن تکثر اجتماعی است که به عدالت اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در جامعه معنا می‌بخشد و مشارکت مردم را افزایش می‌دهد.

به گفته وی، نمایندگان منتخب باید دارای اختیار کافی باشند تا وعده‌های انتخاباتی تحقق یابد و مردم احساس کنند پیوندی میان انتخاب و زندگی‌شان برقرار است و انگیزه مشارکت داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه انتخابات با این رویکرد، ضامن ترمیم سرمایه اجتماعی و امنیت ملی و بستر‌ساز توسعه همه‌جانبه خواهد بود، گفت: به باور جبهه اصلاحات، رویکرد این جریان در انتخابات پیش‌رو به‌عنوان یک جریان اصیل و تأثیرگذار، متفاوت و متناسب با شرایط جدید و وزن جریان سیاسی خواهد بود و دوره‌ای که مطالبات اصلاح‌طلبان حداقلی باشد، به سر آمده است.

