علی‌سجاد جلالی عصر امروز دوشنبه در گفت‌وگو با ایلنا در خوزستان اظهار کرد: این شکارچیان با گزارش و همکاری همیاران محلی شناسایی و توسط یگان حفاظت محیط‌زیست دستگیر شدند.

وی افزود: متخلفان با استفاده از سگ‌های آموزش‌دیده اقدام به تعقیب گرازها کرده و پس از ایجاد کمین، آنها را با اسلحه شکار می‌کردند.

رئیس اداره پارک ملی کرخه با بیان اینکه از این شکارچیان لاشه دو قلاده گراز وحشی و یک قبضه اسلحه کشف و ضبط شد، گفت: پس از تشکیل پرونده، متهمان برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

جلالی با قدردانی از همکاری دستگاه قضایی و انتظامی شهرستان‌های شوش و کرخه با مجموعه محیط‌زیست، بر عزم جدی یگان حفاظت پارک ملی کرخه برای برخورد قانونی با شکار غیرمجاز تأکید کرد.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست‌محیطی، مراتب را از طریق شماره تلفن ۱۵۴۰ به محیط‌زیست اطلاع دهند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن رسیدگی شود.

