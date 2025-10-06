واژگونی ساینا در نطنز با ۵ مصدوم

به گزارش ایلنا از اصفهان، علیرضا زمانپور اظهار کرد: ساعت ۷:۲۰ صبح امروز حادثه واژگونی یک دستگاه خودروی ساینا در شهرستان نطنز گزارش شد که بر اثر آن پنج نفر مصدوم شدند.

وی افزود: بلافاصله پس از اعلام حادثه، نیروهای امدادی به محل اعزام شدند و برای انتقال چهار نفر از مصدومان بالگرد اورژانس استان اصفهان به سمت بیمارستان خاتم‌الانبیا نطنز حرکت کرد.

سرپرست اورژانس استان اصفهان بیان کرد: یکی از مصدومان این سانحه در بیمارستان تحت عمل جراحی قرار گرفته و وضعیت سایر مصدومان تحت مراقبت پزشکی قرار دارد.

زمانپور همچنین از آمادگی کامل تیم‌های امدادی برای ارائه خدمات سریع و مؤثر به مصدومان خبر داد و بر رعایت احتیاط در رانندگی، به‌ویژه در ساعات اولیه صبح و مسیرهای خارج شهری تأکید کرد.

