واژگونی ساینا در نطنز با ۵ مصدوم
سرپرست اورژانس استان اصفهان گفت: حادثه واژگونی یک دستگاه خودروی ساینا در شهرستان نطنز پنج نفر را راهی بیمارستان کرد و بالگرد اورژانس برای انتقال سریع مصدومان به کار گرفته شد.
به گزارش ایلنا از اصفهان، علیرضا زمانپور اظهار کرد: ساعت ۷:۲۰ صبح امروز حادثه واژگونی یک دستگاه خودروی ساینا در شهرستان نطنز گزارش شد که بر اثر آن پنج نفر مصدوم شدند.
وی افزود: بلافاصله پس از اعلام حادثه، نیروهای امدادی به محل اعزام شدند و برای انتقال چهار نفر از مصدومان بالگرد اورژانس استان اصفهان به سمت بیمارستان خاتمالانبیا نطنز حرکت کرد.
سرپرست اورژانس استان اصفهان بیان کرد: یکی از مصدومان این سانحه در بیمارستان تحت عمل جراحی قرار گرفته و وضعیت سایر مصدومان تحت مراقبت پزشکی قرار دارد.
زمانپور همچنین از آمادگی کامل تیمهای امدادی برای ارائه خدمات سریع و مؤثر به مصدومان خبر داد و بر رعایت احتیاط در رانندگی، بهویژه در ساعات اولیه صبح و مسیرهای خارج شهری تأکید کرد.