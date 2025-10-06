رئیس شورای هماهنگی تبلیغاتاسلامی استان خبر داد؛
جزئیات برگزاری مراسم راهپیمایی 13 آبان در قزوین
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان قزوین گفت: مراسم محوری روز 13 آبان امسال از ساعت 10 صبح روز سهشنبه مورخ 13آبان 1404 از فلکه میرعماد قزوین تا میدان آزادی (سبزهمیدان) به صورت راهپیمایی و تجمع برگزار خواهد شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، حجتالاسلام غلامحسن شهسواری عصر امروز در جلسه ستاد بزرگداشت یومالله 13 آبان گفت: دشمنی آمریکا با ملت ایران از امروز و دیروز نیست؛ از سال 42 و یا قبل از آن است. از همان روزی که ندای «نه شرقی، نه غربی و استقلال و ازادی را امام امت بلند کرد، استکبار جهانی کینه این ملت را به دل گرفت.
وی با تاکید بر ضرورت پاسداشت این مناسبت مهم با توجه به اهمیت این مراسم پس از جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران افزود: 13 آبان که به عنوان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی است، متعلق به اقشار مختلف مردم استکبارستیز ایران است.
رئیس ستاد 13 آبان استان قزوین تصریح کرد: بر همین اساس تلاش و همت ستاد بزرگداشت یومالله 13 آبان بر این اصل استوار است که از ظرفیت موجود مردمی به بهترین نحو ممکن بهرهبرداری به عمل آید و برگزاری مراسم و برنامهها نباید به روز 13 آبان محدود و منحصر شود.
حجتالاسلام شهسواری اضافه کرد: باید در روح تمام برنامهها به تبیین مفهوم استکبارستیزی، معرفی مصادیق معاصر آن، روشنگریهای لازم درباره جنایات رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار در جنگ تحمیلی 12 روزه علیه مردم ایران و جنایات مستمر در غزه در حوزههای بصری، تبلیغات محیطی و فضاسازی معابر شهری توجه ویژهای شود.
وی با اشاره به مناسبتهای موجود در 13 آبان گفت: روز سیزدهم آبان یادآور سه رخداد مهم و سرنوشتساز شامل تبعید امام خمینی(ره) به ترکیه در سال 1343، کشتار دانشآموزان بیپناه در سال 1357روز دانش آموز و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در سال 1358 است.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان قزوین عنوان کرد: با بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای موجود و توجه ویژه به ایّام دهه نخست فاطمیه و تمسک به آموزههای آن حضرت در استکبارستیزی و ظلمستیزی در صدد هستیم تا مراسم این روز را بهصورت اثرگذار برگزار کنیم. چرا که روز 13 آبان تنها یک یادبود تاریخی نیست، بلکه چراغ راهی برای تداوم مبارزهای هوشمندانه و همهجانبه است.
حجتالاسلام شهسواری با اشاره به حساسیت و اهمیت مراسم 13 آبان امسال با توجه به شرایط منطقه به ویژه مسئله فلسطین و مردم مظلوم غزه تاکید کرد: قضیه فلسطین و پایداری اسطورهای مردم مقاوم غزه در برابر محاصره و تجاوزات رژیم صهیونیستی به نماد بیبدیل مبارزه با استکبار در عصر حاضر تبدیل شده است.
وی ادامه داد: جهان با چشم خود میبیند استکبار که نماد آن امریکا و یکی از بازیگران اصلی آن صهیونیست است، این همه ظلم، خونریزی و فساد در زمین میکنند، این جنایات متعددی که در غزه انجام میشود و دنیا را تکان داده، با دست پلید استکبار در حال انجام است.
رئیس ستاد 13 آبان استان قزوین تصریح کرد: ملت ایران نیز از سال 42 تا امروز در خط مقدم نبرد با دشمنان بشریت ایستاده و هرچه میگذرد، حقانیت این راه برای جهانیان روشنتر شده و دنیا امروز فهمیده که آمریکا و رژیم صهیونیستی نه دشمن ایران، بلکه دشمن عدالت، صلح و انسانیت هستند.
حجتالاسلام شهسواری افزود: مراسم محوری روز 13 آبان امسال از ساعت 10 صبح روز سهشنبه مورخ 13آبان 1404 از فلکه میرعماد قزوین تا میدان آزادی (سبزهمیدان) به صورت راهپیمایی و تجمع برگزار خواهد شد و لازم است در شهرستانها نیز جلسات ستادهای متناظر در شهرهای تابعه برگزار و بنا به اقتضای شرایط هر شهر همزمان بهصورت راهپیمایی یا تجمع این مراسم را برگزار کنند.