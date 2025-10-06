کشف 393 قبضه سلاح سرد و گرم در قزوین

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، ظهر امروز در مراسمی با حضور سردار طرهانی فرمانده انتظامی استان و فرماندهان معاونت های مختلف از کشفیات طرح ارتقای امنیت اجتماعی صاعقه 4 رونمایی شد.

سردار طرهانی در این مراسم گفت: در راستای مطالبات مردمی و جلب رضایت شهروندان مرحله چهارم طرح صاعقه با هدف افزایش سطح رضایتمندی و احساس امنیت اجتماعی امروز در استان اجرا شد.

وی افزود: در اجرای این طرح 173 سارق و مالخر با اعتراف به 160 فقره سرقت در سراسر استان دستگیر شدند. همچنین در اجرای این طرح 26 دستگاه موتورسیکلت و 6 دستگاه خودروی سرقتی کشف شد.

فرمانده انتظامی استان قزوین عنوان کرد: با دستگیری 33 نفر از اراذل و اوباش تعداد 361 قبضه سلاح سرد و 32 قبضه سلاح شکاری کشف و ضبط شد.

سردار طرهانی یادآورشد: در حوزه پلیس مواد مخدر در چهار مرحله مبارزه با مواد مخدر، طرح برخورد و جمع اوری خرده فروشان مواد مخدر اجرا شد و 94 نفر فروشنده مواد مخدر و قاچاقچی دستگیر شدند.

وی ادامه داد: در این طرح 129 نفر معتاد متجاهر دستگیر و به کمپ معرفی شدند و 325 کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف و ضبط شد. در مبارزه با اراذل و اوباش و قاچاقچیان مواد مخدر جدی هستیم و فضا را برای مخلان امنیت استان نا امن خواهیم کرد.

انتهای پیام/