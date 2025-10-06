با حضور جمعی از بزرگان:
برگزاری نخستین همایش “میراث پنهان شهر” در رشت
رشت میزبان نخستین همایش ملی «میراثِ پنهان شهر» همزمان با روز جهانی میراث فرهنگی ناملموس خواهد بود.
به گزارش ایلنا از رشت، میراث پنهان شهر، بخشی ارزشمند و بنیادین از معنا و هویت هر شهر و شهروندان آن است. لایههایی باستانی و میراث ناملموس شهری، فراتر از ظاهر و کالبد، به شهر روح و هویت میبخشند.
میراث تخریبشده، گذرهای فراموششده و بیتردید، خاطرات و داستانهای ناگفته، میراث پنهان اما ماندگار شهرهای ما هستند.
همایش ملی «میراثِ پنهان شهر» به همت پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری کشور، ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان گیلان، کمیته ملی ایکوم ایران (ICOM)، انجمن علمی فضای نو معماری ایران، موسسه پژوهشی و طراحی صُفه، موسسه فرهنگی میراث و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان، انجمن سازندگان و سرمایهگذاران صنعت ساختمان استان گیلان و شرکت پایش فناوریهای معمارانه، روز شنبه، نوزدهم مهرماه یک هزار و چهارصد و چهار در سالن اجتماعات بانک ملی، رشت برگزار میشود.