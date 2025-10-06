برگزاری نخستین همایش “میراث پنهان شهر” در رشت

به گزارش ایلنا از رشت، میراث پنهان شهر، بخشی ارزشمند و بنیادین از معنا و هویت هر شهر و شهروندان آن است. لایه‌هایی باستانی و میراث ناملموس شهری، فراتر از ظاهر و کالبد، به شهر روح و هویت می‌بخشند.

میراث تخریب‌شده، گذرهای فراموش‌شده و بی‌تردید، خاطرات و داستان‌های ناگفته، میراث پنهان اما ماندگار شهرهای ما هستند.

همایش ملی «میراثِ پنهان شهر» به همت پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری کشور، اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان گیلان، کمیته ملی ایکوم ایران (ICOM)، انجمن علمی فضای نو معماری ایران، موسسه پژوهشی و طراحی صُفه، موسسه فرهنگی میراث و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان، انجمن سازندگان و سرمایه‌گذاران صنعت ساختمان استان گیلان و شرکت پایش فناوریهای معمارانه، روز شنبه، نوزدهم مهرماه یک هزار و چهارصد و چهار در سالن اجتماعات بانک ملی، رشت برگزار می‌شود.

