فرمانده انتظامی شهرستان ساوه:

دستگیری قاتل فراری و یک سارق در 2 پرونده مجرمانه

فرمانده انتظامی شهرستان ساوه گفت: در پی یک نزاع و درگیری در این شهرستان یک مرد 36 ساله به قتل رسید. در پی تماس با مرکز فوریت‌های پلیسی 110 مبنی بر درگیری 2 نفر و قتل یکی از طرفین، بلافاصله ماموران پلیس آگاهی این شهرستان به محل اعزام شدند.

به گزارش ایلنا، سرهنگ مجتبی جمالی به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و در این خصوص افزود: با حضور ماموران پلیس در محل و بررسی‌های میدانی صحنه جرم مشخص شد، 2 نفر به علت اختلافات پیشین در یکی از خیابان‌های شهرستان با یکدیگر درگیر شده‌اند.

وی ادامه داد: بر اثر این اتفاق مرد 36 ساله با ضربات چاقو به شدت مجروح و پس از انتقال به بیمارستان فوت می‌کند. با پیگیری‌های پلیسی، متهم 22 ساله و عامل اصلی نزاع و درگیری، 2 ساعت پس از وقوع قتل دستگیر و پس از تشکیل پرونده تحویل مراجع قضایی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان ساوه در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: یک سارق نیز در این شهرستان دستگیر شده و به 25 فقره سرقت اعتراف کرد. در پی وقوع چندین فقره سرقت احشام و منزل در سطح شهرستان، موضوع در دستور کار ماموران اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی این شهرستان قرار گرفت.

سرهنگ جمالی تصریح کرد: ماموران پلیس آگاهی پس از هماهنگی قضایی و انجام کارهای فنی و اطلاعاتی موفق به شناسایی سارق در یکی از استان‌های همجوار شدند. متهم در بازجویی‌های صورت گرفته به 25 فقره سرقت به شکل زورگیری اعتراف کرد و با تشکیل پرونده تحویل مقام قضایی شد.

