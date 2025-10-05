43 کیلومتر گازرسانی در استان مرکزی اجرایی شد

به گزارش ایلنا، محمدرضا سمیعی به گستره شبکه گازرسانی ایجاد شده اشاره داشته و افزود: از این میزان، 8 کیلومتر و 583 متر شبکه شهری، 17 کیلومتر و 595 متر شبکه روستایی و 17 کیلومتر و 657 متر شبکه صنعتی است.

وی ادامه داد: در مجموع، شبکه گاز اجرا شده در این استان به 11 هزار و 414 کیلومتر رسیده که از این میزان، 3832 کیلومتر شبکه گاز شهری، 6753 کیلومتر شبکه روستایی و 829 کیلومتر مربوط به مراکز صنعتی است.

سرپرست شرکت گاز استان مرکزی به اقدامات ویژه شرکت در حوزه گازرسانی اشاره کرده و اظهار داشت: نگاه به بخش تولید در شبکه گازرسانی ویژه است. استان مرکزی به عنوان نخستین استان سبز کشور از لحاظ پوشش گازرسانی قرار دارد.

