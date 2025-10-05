خبرگزاری کار ایران
طی سنوات گذشته انجام گرفت؛

تصرف غیرمجاز ۹۱۶ هکتار از اراضی سد درودزن و حفر بیش از ۲۰۰ چاه غیرمجاز

تصرف غیرمجاز ۹۱۶ هکتار از اراضی سد درودزن و حفر بیش از ۲۰۰ چاه غیرمجاز
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای فارس بر لزوم اجرای راهکارهای عملیاتی برای پیشگیری از تصرف اراضی حریم و بستر دریاچه سد درودزن، تاکید کرد.

به گزارش ایلنا، سیاوش بدری یکشنبه ۱۳ مهرماه در جلسه بررسی راهکارهای ادامه روند آزادسازی حریم و بستر دریاچه سد درودزن، گفت: سد درودزن یکی از مهمترین منابع سطحی تامین آب شرب مراکز جمعیتی بزرگ استان فارس محسوب می‌شود.

وی با اشاره به اینکه این سد تامین کننده بخشی از آب کشاورزی و صنعت در استان فارس است، گفت: صیانت از کمیت و کیفیت آب سد درودزن به عنوان یک منبع حیاتی تامین آب بخش‌های مختلف شرب، محیط زیست، کشاورزی و صنعت، یک الزام و تکلیف است.

بدری خاطرنشان کرد: براساس بررسی‌ها طی سنوات گذشته حدود ۹۱۶ هکتار از اراضی خارج از آب محدوده دریاچه سد درودزن، توسط متخلفان تصرف و در این اراضی بالغ بر ۲۰۰ حلقه چاه غیرمجاز حفر شده است.

مدیرعامل آب منطقه‌ای فارس تاکید کرد: تصرف این اراضی و حفر چاه‌های غیرمجاز با هدف کشت و زرع، منجر به وارد شدن آسیب‌های جدی به کمیت و کیفیت آب سد درودزن به عنوان مهمترین منبع تامین آب استان، ارزیابی شده است.

بدری با یادآوری اینکه در سال، ۲ نوبت کشت توسط متصرفان در اراضی تصرف شده بستر و حریم سد درودزن به شکل غیرقانونی انجام می‌شود، گفت: باید راهکارهای اجرایی دقیقی برای ایجاد مانع در مسیر تصرف این اراضی اندیشیده و به کار بسته شود.

مدیرعامل آب منطقه‌ای فارس، با تاکید بر لزوم حفاظت از کیفیت آب سد درودزن، گفت: این سد تامین کننده بخش قابل توجهی از آب شرب مورد نیاز شهرستان‌های شیراز، مرودشت، زرقان و خرامه است.

رئیس هیئت مدیره آب منطقه‌ای فارس، پُر و مسلوب‌المنفعه شدن همه چاه‌های غیرمجاز، پیگیری برای اخذ اسناد مالکیت تک برگ و ایجاد موانع فیزیکی و اقدامات فرهنگی را بخشی از راهکارهای قابل اجرا در موضوع حفاظت و صیانت از اراضی بستر و حریم دریاچه سد درودزن برشمرد.

بدری استفاده حداکثری از ظرفیت فضای مجازی برای انجام اقدامات فرهنگی و اطلاع‌رسانی را بسیار مهم توصیف و اضافه کرد: باید تولید و انتشار محتواهای فرهنگی در بسترهای موجود فضای مجازی را با هدف ارتقاء دانش و آگاهی و همراه کردن مردم در راستای ممانعت از تصرف اراضی حریم و بستر سد درودزن، در دستور کار قرار داد.

آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
