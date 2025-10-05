فرمانده انتظامی گیلان:
تامین امنیت جامعه در بستر مشارکت همگانی صورت میگیرد
فرمانده انتظامی گیلان با تاکید بر لزوم تعامل دوسویه بین فراجا و مجموعه مدیریت شهری گفت: تامین امنیت جامعه در بستر مشارکت همگانی صورت میگیرد
به گزارش ایلنا از رشت، سردار حسین حسنپور ظهر یکشنبه در صحن علنی شورای اسلامی شهر رشت ضمن قدردانی از اعضای شورای شهر اظهار کرد: تلاشهای مجموعه مدیریت شهری در حوزههای مختلف عمرانی، خدماتی، امنیتی و ... انکارناپذیر است.
وی ضمن تاکید بر لزوم تعامل دوسویه بین فراجا و مجموعه مدیریت شهری تصریح کرد: شعار فراجا مبنی بر پلیس مقتدر، مشارکت همگانی و جامعه امن در سال جاری راهبرد و برنامه سالانهای است که مورد توجه قرار میگیرد.
فرمانده انتظامی گیلان افزود: تامین جامعه امن در بستر مشارکت همگانی صورت میگیرد و امروز امنیت در وضعیت مطلوبی قرار دارد.
سردار حسنپور به تسریع در روند رصد و شناسایی هرگونه ناامنی اشاره و عنوان کرد: اخیراً نمونهای از این خرابکاریها با بمبگذاری صوتی شاهد بودیم که عوامل آن در کمتر از ۴۸ ساعت شناسایی و دستگیر شدند.
وی ضمن تاکید بر لزوم تامین تجهیزات فنی در سطح شهر گفت: در کنار حوزه عمرانی باید این پیوست امنیتی مورد توجه قرار بگیرد.