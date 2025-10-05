خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فرمانده انتظامی گیلان:

تامین امنیت جامعه در بستر مشارکت همگانی صورت می‌گیرد

تامین امنیت جامعه در بستر مشارکت همگانی صورت می‌گیرد
کد خبر : 1696052
لینک کوتاه کپی شد.

فرمانده انتظامی گیلان با تاکید بر لزوم تعامل دوسویه بین فراجا و مجموعه مدیریت شهری گفت: تامین امنیت جامعه در بستر مشارکت همگانی صورت می‌گیرد

به گزارش ایلنا از رشت، سردار حسین حسن‌پور ظهر یکشنبه در صحن‌ علنی شورای اسلامی شهر رشت ضمن قدردانی از اعضای شورای شهر اظهار کرد: تلاش‌های مجموعه مدیریت شهری در حوزه‌های مختلف عمرانی، خدماتی، امنیتی و ... انکارناپذیر است.

وی ضمن تاکید بر لزوم تعامل دوسویه بین فراجا و مجموعه مدیریت شهری تصریح کرد: شعار فراجا مبنی بر پلیس مقتدر، مشارکت همگانی و جامعه امن در سال جاری راهبرد و برنامه سالانه‌ای است که مورد توجه قرار می‌گیرد.

فرمانده انتظامی گیلان افزود: تامین جامعه امن در بستر مشارکت همگانی صورت می‌گیرد و امروز امنیت در وضعیت مطلوبی قرار دارد.

سردار حسن‌پور به تسریع در روند رصد و شناسایی هرگونه ناامنی اشاره و عنوان کرد: اخیراً نمونه‌ای از این خرابکاری‌ها با بمب‌گذاری صوتی شاهد بودیم که عوامل آن در کمتر از ۴۸ ساعت شناسایی و دستگیر شدند.

وی ضمن تاکید بر لزوم تامین تجهیزات فنی در سطح شهر گفت: در کنار حوزه عمرانی باید این پیوست امنیتی مورد توجه قرار بگیرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی