به گزارش ایلنا از رشت، سردار حسین حسن‌پور ظهر یکشنبه در صحن‌ علنی شورای اسلامی شهر رشت ضمن قدردانی از اعضای شورای شهر اظهار کرد: تلاش‌های مجموعه مدیریت شهری در حوزه‌های مختلف عمرانی، خدماتی، امنیتی و ... انکارناپذیر است.

وی ضمن تاکید بر لزوم تعامل دوسویه بین فراجا و مجموعه مدیریت شهری تصریح کرد: شعار فراجا مبنی بر پلیس مقتدر، مشارکت همگانی و جامعه امن در سال جاری راهبرد و برنامه سالانه‌ای است که مورد توجه قرار می‌گیرد.

فرمانده انتظامی گیلان افزود: تامین جامعه امن در بستر مشارکت همگانی صورت می‌گیرد و امروز امنیت در وضعیت مطلوبی قرار دارد.

سردار حسن‌پور به تسریع در روند رصد و شناسایی هرگونه ناامنی اشاره و عنوان کرد: اخیراً نمونه‌ای از این خرابکاری‌ها با بمب‌گذاری صوتی شاهد بودیم که عوامل آن در کمتر از ۴۸ ساعت شناسایی و دستگیر شدند.

وی ضمن تاکید بر لزوم تامین تجهیزات فنی در سطح شهر گفت: در کنار حوزه عمرانی باید این پیوست امنیتی مورد توجه قرار بگیرد.

