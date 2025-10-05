بلوغ جشنواره فیلم کودک با ظرفیت بالای اصفهان در میزبانی رویدادها

به گزارش ایلنا از اصفهان، حامد جعفری با حضور در صد و نود و دومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان اظهار کرد: با تلاش مجموعه شهرداری اصفهان، جشنواره امسال از نظر ساختار اجرایی و محتوایی در سطحی کم‌نظیر برگزار شد و استقبال گسترده فیلم‌سازان داخلی و خارجی را به همراه داشت.

وی افزود: فراخوان جشنواره با استقبال چشمگیری روبه‌رو شد و در مجموع ۲۹۳ اثر در بخش ملی و ۱۸۳ اثر در بخش بین‌الملل مورد بازبینی قرار گرفت.

دبیر جشنواره با اشاره به مهم‌ترین تغییر این دوره گفت: حضور فعال مهمانان بین‌المللی از روز نخست، فضای جشنواره را پویاتر کرده است، در حالی که در دوره‌های گذشته حضور مهمانان خارجی عمدتاً به روزهای پایانی محدود می‌شد.

جعفری ادامه داد: امسال حدود ۳۰ مهمان از نزدیک به ۲۰ کشور از جمله آلمان، اسپانیا، ایتالیا، کشورهای آمریکای جنوبی و آسیای شرقی در اصفهان حضور دارند. تنوع فرهنگی و جغرافیایی در میان فیلم‌سازان، داوران و برگزارکنندگان کارگاه‌ها به‌گونه‌ای طراحی شده تا آنان به عنوان سفیران فرهنگی ایران و شهر اصفهان در سطح بین‌المللی شناخته شوند.

مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی با تأکید بر رعایت استانداردهای بین‌المللی جشنواره‌های رده «الف» خاطرنشان کرد: برای نخستین‌بار در چند سال اخیر، هیچ‌یک از آثار اکران‌شده پیشین در جشنواره حضور نداشت و از میان ۲۵ فیلم بلند، ۸ فیلم دارای حداقل استانداردهای بین‌المللی انتخاب شدند. همچنین از فیلم‌سازان فعال در حوزه مقاومت و جنگ ۱۲روزه غزه حمایت شد تا آثار مرتبط در بخش ویژه به نمایش درآید.

وی درباره گستردگی جغرافیایی جشنواره نیز گفت: امسال جشنواره علاوه بر شهر اصفهان، در ۱۸ تا ۱۹ مرکز استان دیگر برگزار می‌شود و در مناطق فاقد سینما، از ظرفیت سینماهای سیار انجمن سینمای جوانان ایران استفاده شده تا کودکان سراسر کشور بتوانند از تماشای فیلم‌ها بهره‌مند شوند.

جعفری در پایان از برگزاری المپیاد فیلم‌سازی نوجوانان به‌صورت مجزا و با همکاری انجمن سینمای جوان خبر داد و افزود: این المپیاد فرصتی برای نوجوانان علاقه‌مند به سینماست تا ارتباط خود را با نهادهای حرفه‌ای حفظ کرده و مسیر رشد هنری خود را ادامه دهند.

وی شور و نشاط ایجادشده در سطح شهر اصفهان را حاصل همکاری و همدلی تمامی نهادها و دست‌اندرکاران دانست و گفت: جشنواره امسال نمایشی از توان، همگرایی و ظرفیت فرهنگی اصفهان در میزبانی رویدادهای جهانی بود.

انتهای پیام/