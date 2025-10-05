خبرگزاری کار ایران
رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان:

آب شرب پنج میلیون نفر در اصفهان و استان‌های همجوار در خطر است

کد خبر : 1696023
رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان باهشدار نسبت به شرایط بحرانی سد زاینده‌رود و برداشت‌های غیرمجاز از آب گفت: تأمین آب شرب اصفهان و استان‌های همجوار برای جمعیتی حدود پنج میلیون نفر در خطر است.

به گزارش ایلنا از اصفهان، محمد نورصالحی در نطق پیش از دستور صد و نود و دومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان ضمن اشاره به بحران آب، وضعیت موجود را نگران‌کننده دانست و اظهار کرد: کاهش ذخیره سد زاینده‌رود و برداشت‌های غیرمجاز پس از رهاسازی آب، تأمین نیاز شرب را به مرحله حساس رسانده است.

وی خواستار مدیریت صحیح توسط وزارت نیرو و وزارت کشور شد تا از بروز شرایط بحرانی و احتمالی جیره‌بندی جلوگیری شود.

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان از مردم شریف اصفهان که همواره جزو صرفه‌جوترین مصرف‌کنندگان آب کشور هستند درخواست کرد تا مصرف بهینه را همچنان رعایت کنند و ابراز امیدواری کرد با تدابیر ملی و نزول رحمت الهی در پاییز و زمستان ذخیره سد زاینده‌رود به سطح مطلوب بازگردد.

نورصالحی همچنین به برگزاری سی و هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان اشاره کرد و گفت: این رویداد با یاد شهیدان فلسطینی و ایرانی برگزار شده و علاوه بر اصفهان، در هجده استان کشور نیز پذیرای کودکان است. او از زحمات معاون فرهنگی شهرداری و برگزارکنندگان بابت اجرای شایسته جشنواره قدردانی کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به مناسبت هفته نیروی انتظامی، این مناسبت را به نیروهای حافظ امنیت کشور تبریک گفت و آنان را پیشگامان آرامش جامعه دانست؛ نیروهایی که هر سال شماری از اعضای آن در مسیر انجام وظیفه و مقابله با افراد شرور به شهادت می‌رسند.

نورصالحی همچنین گزارشی از جلسه شورای مشورتی رؤسای شوراهای مراکز استان‌ها ارائه داد و به مشکلات ناشی از اولویت مرزهای سیاسی شهرستان‌ها بر مرزهای مصوب شورای عالی شهرسازی اشاره کرد.

وی گفت: طرح اصلاح این قانون در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است تا مدیریت شهری بتواند اختیار کامل در محدوده حریم خود داشته باشد.

رئیس شورای شهر اصفهان یادآور شد: شوراها به بخشنامه‌ای معترض هستند که تعیین عوارض و بهای خدمات را از وظایف ذاتی شوراها خارج و به استانداری‌ها و فرمانداری‌ها منتقل کرده است.

به گفته وی مکاتبه رسمی با ریاست جمهوری برای جلوگیری از چنین مداخلاتی انجام خواهد شد و جلسه‌ای با وزیر کشور نیز پیش‌بینی شده است.

انتهای پیام/
