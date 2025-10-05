خبرگزاری کار ایران
در گفت و گو با ایلنا مطرح شد؛

واکسیناسیون بیش از ۱۱.۵ میلیون رأس دام در آذربایجان‌غربی / تداوم کشتار غیرمجاز دام، چالشی جدی دامپزشکی در استان است

مدیرکل دامپزشکی آذربایجان‌غربی از واکسیناسیون گسترده جمعیت دامی استان در نیمه نخست امسال خبر داد و کشتار غیرمجاز دام در معابر عمومی را از چالش‌های اصلی حوزه دامپزشکی استان عنوان کرد.

سید امید خلیل‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، اظهار داشت: جمعیت دامی استان سالانه در ۱۴ نوبت علیه بیماری‌های دامی واکسینه می‌شود و در شش ماه نخست سال جاری بیش از ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار رأس دام تحت پوشش واکسیناسیون قرار گرفته‌اند.

وی با اشاره به وضعیت دامداری‌ها در استان افزود: حدود ۹۰ تا ۹۵ درصد دامداری‌های آذربایجان‌غربی سنتی هستند که این موضوع نیاز به نظارت و خدمات دامپزشکی را دوچندان می‌کند.

مدیرکل دامپزشکی آذربایجان‌غربی با اشاره به آمار کشتار در استان گفت: در نیمه نخست امسال ۶۵ هزار و ۸۲۶ رأس دام سبک و سنگین در ۱۶ کشتارگاه دام و بیش از ۳۲ میلیون و ۴۷۴ هزار قطعه طیور در ۱۳ کشتارگاه طیور استان ذبح شده‌اند.

خلیل‌زاده همچنین از صادرات گسترده فرآورده‌های دامی استان خبر داد و گفت: از آذربایجان‌غربی به ۲۷ استان کشور انواع فرآورده‌های دامی ارسال می‌شود.

وی در پایان با ابراز نگرانی از کشتار غیرمجاز دام در سطح معابر عمومی تأکید کرد: این پدیده همچنان یکی از مشکلات جدی حوزه بهداشت و سلامت عمومی در استان است که نیازمند همکاری بیشتر دستگاه‌های نظارتی و اطلاع‌رسانی به شهروندان است.

