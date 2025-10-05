خبرگزاری کار ایران
غیرحضوری شدن مدارس نوبت عصر ۶ شهر خوزستان
براساس تصمیم و اعلام کارگروه آلودگی هوای استان خوزستان مبنی بر تداوم آلودگی هوا، مدارس نوبت عصر ۶ شهرستان در استان خوزستان غیرحضوری شدند.

به گزارش ایلنا از خوزستان و براساس تصمیم کارگروه آلودگی هوای استان خوزستان و با توجه به وقوع آتش‌سوزی در بخش عراقی تالاب هورالعظیم و انتشار دود ناشی از آن در نیمه غربی استان، فعالیت و مدارس نوبت عصر امروز، یکشنبه ۱۳ مهرماه در نوبت ظهر شهرستان‌های هویزه، دشت‌آزادگان، حمیدیه، اهواز، باوی و کارون بصورت غیرحضوری خواهد بود.

گفتنی است؛ با تصمیم این کارگروه فعالیت مدارس و دانشگاه‌های نوبت صبح در شهرستان‌های اهواز، کارون، باوی، حمیدیه، دشت آزادگان و هویزه به صورت غیر حضوری برگزار شدند و ساعت شروع فعالیت ادارات در این ۶ شهرستان با دو ساعت تاخیر و در ساعت ۹ بود.

 

