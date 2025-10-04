دستگیری قاتلی که مردی ۴۲ ساله را با سلاح سرد به قتل رساند

به گزارش ایلنا، سرهنگ سیدمحمد صدرایی‌نژاد، بیان کرد: روز دهم مهرماه سال جاری یک فقره درگیری منجر به قتل در روستای گلگون از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ به پلیس ممسنی اعلام و بررسی موضوع در دستور کار ماموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: ماموران در بررسی‌های اولیه مطلع شدند که جوانی به دلیل اختلافات شخصی با ۲ نفر درگیر و با سلاح سرد مردی ۴۲ ساله را به قتل و فردی دیگر را نیز مجروح کرده و متواری شده است.

فرمانده انتظامی ممسنی ادامه داد: ماموران پلیس تحقیقات خود را آغاز و موفق شدند قاتل را شناسایی و وی را در مخفیگاهش دستگیر کنند.

سرهنگ صدرایی‌نژاد با اشاره به اینکه مجروح به بیمارستان منتقل و حال وی رضایتبخش است، گفت: قاتل ۲۳ ساله پس از اقرار به قتل برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد.

