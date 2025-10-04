فرمانده انتظامی ممسنی خبرداد؛
دستگیری قاتلی که مردی ۴۲ ساله را با سلاح سرد به قتل رساند
فرمانده انتظامی ممسنی از دستگیری قاتلی خبر داد که مردی ۴۲ ساله را با سلاح سرد به قتل رسانده بود.
به گزارش ایلنا، سرهنگ سیدمحمد صدرایینژاد، بیان کرد: روز دهم مهرماه سال جاری یک فقره درگیری منجر به قتل در روستای گلگون از طریق مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ به پلیس ممسنی اعلام و بررسی موضوع در دستور کار ماموران انتظامی قرار گرفت.
وی افزود: ماموران در بررسیهای اولیه مطلع شدند که جوانی به دلیل اختلافات شخصی با ۲ نفر درگیر و با سلاح سرد مردی ۴۲ ساله را به قتل و فردی دیگر را نیز مجروح کرده و متواری شده است.
فرمانده انتظامی ممسنی ادامه داد: ماموران پلیس تحقیقات خود را آغاز و موفق شدند قاتل را شناسایی و وی را در مخفیگاهش دستگیر کنند.
سرهنگ صدرایینژاد با اشاره به اینکه مجروح به بیمارستان منتقل و حال وی رضایتبخش است، گفت: قاتل ۲۳ ساله پس از اقرار به قتل برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد.