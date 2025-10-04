مرگ یک کارگر معدن زغالسنگ وقتی از نگهبانی شب برمیگشت
یک کارگر پیمانکاری معدن زغالسنگ، بر اثر سانحه رانندگی در گذشت.
به گزارش خبرنگار ایلنا، مهدی غزالی، کارگر پیمانکاری معدن زغالسنگ، در یک سانحه رانندگی در گذشت.
همکاران این کارگر در شرکت ذغالسنگ البرز شرقی میگویند: آقای غزالی که سالها در واحد زغالسنگ رزمجای غربی مشغول کار بود، از مدتها پیش برای تامین معاش خود شبها در یک واحد تولیدی دیگر در شهر کلاته رودبار به عنوان نگهبان مشغول شده بود.
آنها ادامه دادند: متاسفانه روز گذشته سوار بر موتور حین بازگشت از محوره جادهای دیباج به کلاته رودبار با یک خودرو سواری برخورد کرده و بعد از انتقال به بیمارستان جان خود را از دست میدهد.
ظاهراً مراسم تشییع جنازه این کارگر در دیباج محله زردوان برگزار میشود.