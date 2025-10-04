قیمت طلا، سکه و ارز در بازار شنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۴
قیمت طلا، سکه و ارز در بازار امروز کاهش یافته است و هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۱ میلیون و ۲۰ هزار تومان در بازار در حال معامله می باشد.
به گزارش ایلنا از رشت،قیمت طلا، سکه و ارز امروز شنبه ۱۲ مهر ماه ۱۴۰۴ در بازار با نرخهای زیر در حال داد و ستد است:
تمام سکه طرح جدید ۱۱۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
تمام سکه طرح قدیم ۱۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
نیم سکه ۶۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان
ربع سکه بهار آزادی ۳۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۱ میلیون و ۲۰ هزار تومان و هر دلار ۱۱۶ هزار و ۴۰۰ تومان و هر یورو ۱۳۶ هزار و ۶۷۰ تومان در بازار در حال معامله میباشد.