قیمت طلا، سکه و ارز در بازار شنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۴

قیمت طلا، سکه و ارز در بازار امروز کاهش یافته است و هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۱ میلیون و ۲۰ هزار تومان در بازار در حال معامله می باشد.

به گزارش ایلنا از رشت،قیمت طلا، سکه و ارز امروز شنبه ۱۲ مهر ماه ۱۴۰۴ در بازار با نرخ‌های زیر در حال داد و ستد است:

تمام سکه طرح جدید ۱۱۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان

تمام سکه طرح قدیم ۱۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان

نیم سکه ۶۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان

ربع سکه بهار آزادی ۳۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان

هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۱ میلیون و ۲۰ هزار تومان و هر دلار ۱۱۶ هزار و ۴۰۰ تومان و هر یورو ۱۳۶ هزار و ۶۷۰ تومان در بازار در حال معامله می‌باشد.

 

