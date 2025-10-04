بررسی راهکارهای حل معضلات پالایشگاه ها با حمایت مجلس
نشست اعضای هیئتمدیره انجمن کارفرمایی صنعت پالایش نفت کشور با حضور رئیس کمیسیون مشترک صنایع و انرژی مجلس شورای اسلامی، برگزار شد.
به گزارش ایلنا از بندرعباس، در این نشست که با حضور مدیران عامل و شرکت های پالایش کشور، آقای سنگدوینی رئیس کمیسیون مشترک صنایع و انرژی و آقای مرادی عضو کمیسیون انرژی تشکیل شد، موضوعات کلیدی مرتبط با بررسی چالشهای موجود در صنعت پالایش و راهکارهای توسعه پایدار این بخش مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
در جریان این جلسه، حاضران به بیان دیدگاهها و پیشنهادات خود در زمینه رفع مشکلات و تقویت تعامل میان دولت، مجلس و بخش خصوصی پرداختند.
در ابتدای این نشست مدیرعامل شرکت پالایش نفت بندرعباس ضمن خوشآمدگویی، بر ضرورت همافزایی میان پالایشگاهها و مجلس شورای اسلامی برای حل مسائل تأکید کرد و گفت: پالایشگاههای کشور یکی از استراتژیک ترین صنایع کشور در حوزه اقتصاد است.
احمد هاشمی افزود: عملکرد صنعت پالایشی کشور در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه با وجود شرایط خاص جای قدردانی دارد، زیرا همه کارکنان و متخصصان با ایثار و احساس تعهد به وظیفه خود برای کشور و ملت ایران ایستادند و تلاش کردند.
وی بیان داشت: این نشست فرصتی ارزشمند برای همفکری و تصمیمسازی در مسیر بهبود عملکرد و توسعه پایدار صنعت پالایش کشور است.