۲ مصدوم حادثه بالگرد به دامنه اشترانکوه منتقل شدند

به گزارش ایلنا، غلامرضا علی محمدی شامگاه جمعه افزود: نخستین تیم امدادی اعزامی در محل حادثه است و ۲ مصدوم دارای وخامت بیشتر، در حال انتقال به دامنه کوه هستند.

وی اظهار داشت: همچنین تیم موتوری امدادی هلال احمر در حال انتقال پزشکان به محل جان پناه مصدومان است تا مراحل درمانی آنها با سرعت بیشتری آغاز و انجام شود.

وی ادامه داد: از میان هفت مصدوم این حادثه، یک امدادگر دچار شکستگی دنده و خونریزی شده و ۶ نفر دیگر نیز با وجود شکستگی در نواحی مختلف بدن، وضعیت عمومی مساعدی دارند.

به گزارش ایلنا، عصر امروز بالگرد اعزامی هلال احمر با ۹ سرنشین پروازی و امدادی برای نجات یک کوهنورد به قلل سن بران در اشترانکوه اعزام و دچار حادثه شد که متاسفانه خلبان و کمک خلبان جان باخته اند.

