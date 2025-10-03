صدور دستور قضایی برای پیگیری حادثه بالگرد در اشترانکوه
دادگستری لرستان از صدور دستور قضایی برای پیگیری حادثه فرود سخت بالگرد هلال احمر در قله سن بران اشترانکوه ازنا خبر داد.
به گزارش ایلنا از روابط عمومی دادگستری لرستان رئیس کل دادگستری اعلام کرد: برای پیگیری حادثه بالگرد هلال احمر در ارتفاعات اشترانکوه، بلافاصله دستورات قضایی لازم به دادستان مرکز استان و دادستان ازنا داده شد.
حجتالاسلام والمسلمین سعید شهواری گفت: بلافاصله بعد از اطلاع از این حادثه دستورات قضایی لازم برای بررسی این حادثه به دادستان مرکز استان و دادستان ازنا داده شد تا با صدور دستورات مقتضی قضایی و بسیج گروه های عملیاتی اقدامات امدادی سریعا انجام شود.
وی افزود: در حال حاضر نیروهای امدادی در حال انجام عملیات هستند و بعد از اتمام امداد رسانی با پیگیری و نظارت قضایی علت وقوع حادثه بررسی و تعیین خواهد شد.
یک فروند بالگرد هلال احمر عصر جمعه در پی امدادرسانی به یک کوهنورد در قله سن بران اشترانکوه ازنا دچار حادثه و مجبور به سقوط سخت شد.
بنا بر اعلام جمعیت هلال احمر لرستان ۹ نفر سرنشین این بالگرد بوده اند که بر اساس اطلاعات کسب شده از طریق تماس رادیویی، یک سرنشین جان باخته است.
هم اکنون ۶ تیم امدادی و عملیاتی به محل اعزام شده اند.