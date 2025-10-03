صدور دستور قضایی برای پیگیری حادثه بالگرد در اشترانکوه

به گزارش ایلنا از روابط عمومی دادگستری لرستان رئیس کل دادگستری اعلام کرد: برای پیگیری حادثه بالگرد هلال احمر در ارتفاعات اشترانکوه، بلافاصله دستورات قضایی لازم به دادستان مرکز استان و دادستان ازنا داده شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین سعید شهواری گفت: بلافاصله بعد از اطلاع از این حادثه دستورات قضایی لازم برای بررسی این حادثه به دادستان مرکز استان و دادستان ازنا داده شد تا با صدور دستورات مقتضی قضایی و بسیج گروه های عملیاتی اقدامات امدادی سریعا انجام شود.

وی افزود: در حال حاضر نیروهای امدادی در حال انجام عملیات هستند و بعد از اتمام امداد رسانی با پیگیری و نظارت قضایی علت وقوع حادثه بررسی و تعیین خواهد شد.

یک فروند بالگرد هلال احمر عصر جمعه در پی امدادرسانی به یک کوهنورد در قله سن بران اشترانکوه ازنا دچار حادثه و مجبور به سقوط سخت شد.

بنا بر اعلام جمعیت هلال احمر لرستان ۹ نفر سرنشین این بالگرد بوده اند که بر اساس اطلاعات کسب شده از طریق تماس رادیویی، یک سرنشین جان باخته است.

هم اکنون ۶ تیم امدادی و عملیاتی به محل اعزام شده اند.