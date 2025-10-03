۹ سرنشین در بالگرد حادثه دیده در اشترانکوه حضور داشت

به گزارش ایلنا، غلامرضا علی محمدی شامگاه جمعه در گفت و گو با خبرنگاران اظهار کرد: در این حادثه متأسفانه مهندس «میرحسین قاضی» از کادر پروازی به دلیل شدت جراحات جان خود را از دست داد.

وی افزود: محل سقوط بالگرد در منطقه صعب العبور اشترانکوه است و حادثه دیدگان با کمک یکدیگر به جان پناه چالکبود نقل مکان کرده اند.

سرپرست جمعیت هلال‌احمر لرستان ادامه داد: علی جانبزرگی، شاهین جانبزرگی، رضا جدیدی، سبحان خلیل ابادی، حمیدرضا جمالی امدادگران اعزامی و کاپیتان محسن محراب زاده، کاپیتان علی صادقی راد، مهندس میر حسین قاضی و مهندس علی گودرزی کادر پرواز این بالگرد بوده اند.

