سرپرست جمعیت هلال‌احمر لرستان؛

۹ سرنشین در بالگرد حادثه دیده در اشترانکوه حضور داشت

کد خبر : 1695055
سرپرست جمعیت هلال‌احمر لرستان گفت: بالگرد حادثه دیده در اشترانکوه ۹ سرنشین داشت که «مهندس میرحسن قاضی» از خدمه پرواز در این حادثه جان باخت.

به گزارش ایلنا، غلامرضا علی محمدی شامگاه جمعه در گفت و گو با خبرنگاران اظهار کرد: در این حادثه متأسفانه مهندس «میرحسین قاضی» از کادر پروازی به دلیل شدت جراحات جان خود را از دست داد. 

وی افزود: محل سقوط بالگرد در منطقه صعب العبور اشترانکوه است و حادثه دیدگان با کمک یکدیگر به جان پناه چالکبود نقل مکان کرده اند. 

سرپرست جمعیت هلال‌احمر لرستان ادامه داد: علی جانبزرگی، شاهین جانبزرگی، رضا جدیدی، سبحان خلیل ابادی، حمیدرضا جمالی امدادگران اعزامی و کاپیتان محسن محراب زاده، کاپیتان علی صادقی راد، مهندس میر حسین قاضی و مهندس علی گودرزی کادر پرواز این بالگرد بوده اند.

