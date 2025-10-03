خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

یکی از سرنشینان بالگرد در اشترانکوه لرستان جان باخت

یکی از سرنشینان بالگرد در اشترانکوه لرستان جان باخت
کد خبر : 1695049
لینک کوتاه کپی شد.

معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی استانداری لرستان در خصوص وقوع حادثه برای بالگرد هلال احمر در ارتفاعات اشترانکوه ازنا گفت: ارتباط رادیویی به سختی با سرنشینان این بالگرد برقرار و مشخص شد این بالگرد سقوط سخت داشته است.

به گزارش ایلنا، سعید پورعلی جمعه شب افزود: واحد ECO هلال احمر موفق به تماس با بالگرد شد.

وی با اشاره به اینکه حدود ۶ تا ۹ نفر سرنشینان بالگرد بوده تصریح کرد: بنابر اظهارات خدمه پروازی، بالگرد فرود سخت داشته است و برخی از سرنشینان نیز دچار جراحات و صدماتی شده اند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان یادآور شد: یک فروند بالگرد هلال احمر که برای نجات یک کوهنورد به قله سن بران اشترانکوه اعزام شده بود که برای مدتی از دسترس ارتباط رادیویی خارج شد.

پورعلی افزود: در پی درخواست این کوهنورد از هلال احمر برای کمک در ارتفاعات سن بران، یک فروند بالگرد امدادی از کرمانشاه عازم پد ازنا شده بود.

علی مرادی روابط عمومی جمعیت هلال احمر لرستان نیز در این باره اظهار داشت: در ارتباطی که با سرنشینان برقرار شده است اذعان داشتند یک نفر از سرنشینان جان باخته است.

قبل سن بران با بیش از چهار هزار متر ارتفاع از بلندترین قله های ایران واقع در اشترانکوه می باشد که این بالگرد در ارتفاع ۲ هزار و ۸۰۰ متری آن دچار حادثه شده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی