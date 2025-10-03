یکی از سرنشینان بالگرد در اشترانکوه لرستان جان باخت

به گزارش ایلنا، سعید پورعلی جمعه شب افزود: واحد ECO هلال احمر موفق به تماس با بالگرد شد.

وی با اشاره به اینکه حدود ۶ تا ۹ نفر سرنشینان بالگرد بوده تصریح کرد: بنابر اظهارات خدمه پروازی، بالگرد فرود سخت داشته است و برخی از سرنشینان نیز دچار جراحات و صدماتی شده اند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان یادآور شد: یک فروند بالگرد هلال احمر که برای نجات یک کوهنورد به قله سن بران اشترانکوه اعزام شده بود که برای مدتی از دسترس ارتباط رادیویی خارج شد.

پورعلی افزود: در پی درخواست این کوهنورد از هلال احمر برای کمک در ارتفاعات سن بران، یک فروند بالگرد امدادی از کرمانشاه عازم پد ازنا شده بود.

علی مرادی روابط عمومی جمعیت هلال احمر لرستان نیز در این باره اظهار داشت: در ارتباطی که با سرنشینان برقرار شده است اذعان داشتند یک نفر از سرنشینان جان باخته است.

قبل سن بران با بیش از چهار هزار متر ارتفاع از بلندترین قله های ایران واقع در اشترانکوه می باشد که این بالگرد در ارتفاع ۲ هزار و ۸۰۰ متری آن دچار حادثه شده است.