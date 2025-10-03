آلودگی هوا در ۸ شهر خوزستان/دشت آزادگان در وضعیت خطرناک

همچنین این شاخص در شهر اهواز ۲۰۴ گزارش شده که گویای وضعیت بنفش و بسیار ناسالم است.

براساس داده های سامانه پایش کیفی هوای کشور رامهرمز با شاخص ۱۵۱ و شوشتر ۱۵۶ ناسالم برای عموم اعلام شد.

شاخص کیفی هوا در شهرهای اندیمشک ۱۲۴، بهبهان ۱۱۰، دزفول ۱۳۱ و شوش ۱۱۴ میکروگرم بر متر مکعب بوده که برای گروه‌های حساس ناسالم است و بر اساس آن افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان باید فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.

براساس اعلام این مرکز وضعیت هوا در شهرهای آبادان، امیدیه، ایذه، خرمشهر، شادگان، ماهشهر، مسجدسلیمان و هندیجان قابل قبول گزارش شده است.