آلودگی هوا در ۸ شهر خوزستان/دشت آزادگان در وضعیت خطرناک
هوای هشت شهر خوزستان در وضعیت قهوه ای، بنفش، قرمز و نارنجی آلودگی قرار دارد.
به گزارش ایلنا از خوزستان و بر اساس اعلام مرکز پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا امروز جمعه یازدهم مهر منتهی به ساعت ۱۰:۰۰ در شهر دشت آزادگان ۳۶۷ میکروگرم بر متر مکعب ثبت شده که نشان دهنده وضعیت قهوهای و خطرناک آلودگی است.
همچنین این شاخص در شهر اهواز ۲۰۴ گزارش شده که گویای وضعیت بنفش و بسیار ناسالم است.
براساس داده های سامانه پایش کیفی هوای کشور رامهرمز با شاخص ۱۵۱ و شوشتر ۱۵۶ ناسالم برای عموم اعلام شد.
شاخص کیفی هوا در شهرهای اندیمشک ۱۲۴، بهبهان ۱۱۰، دزفول ۱۳۱ و شوش ۱۱۴ میکروگرم بر متر مکعب بوده که برای گروههای حساس ناسالم است و بر اساس آن افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان باید فعالیتهای طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.
براساس اعلام این مرکز وضعیت هوا در شهرهای آبادان، امیدیه، ایذه، خرمشهر، شادگان، ماهشهر، مسجدسلیمان و هندیجان قابل قبول گزارش شده است.