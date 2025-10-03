گردو تکانی امسال در همدان ۲ جان باخته و ۱۲۹ مصدوم برجای گذاشت

به گزارش ایلنا به نقل از از روابط عمومی اورژانس ۱۱۵ و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی همدان، داوود گمار روز جمعه افزود: در بازه زمانی ۱۵ شهریور تا ۱۰ مهرماه، همزمان با فصل برداشت گردو در سطح باغات استان همدان، اورژانس ۱۱۵ با حجم بالایی از ماموریت‌های سقوط از درخت مواجه شد.

وی اظهار کرد: در این مدت همچنین متاسفانه ۲ نفر از شهروندان استان بر اثر حوادث مربوط به گردوتکانی جان خود را از دست دادند.

گمار تصریح کرد: گروه‌های درمانی اورژانس با حضور به‌موقع در محل حادثه نسبت به ارائه خدمات درمانی به مصدومان اقدام کردند.

سرپرست اورژانس ۱۱۵ و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی همدان افزود: در شهرستان تویسرکان ۶۳ نفر، در همدان ۲۶ نفر، در ملایر ۲۱ نفر، در نهاوند ۱۳ نفر و در شهرستان‌های رزن و بهار هرکدام ۲ نفر دچار مصدومیت شدند و از خدمات اورژانس بهره گرفتند.

وی ادامه داد: مرکز اورژانس ۱۱۵ ضمن توصیه به استفاده از تجهیزات ایمنی و رعایت نکات ایمنی در صورت بروز حادثه، از جابجایی مصدوم تا رسیدن تیم های درمانی اورژانس خوداری کنند.

