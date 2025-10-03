به گزارش ایلنا، سرهنگ یدالله نادری، با اعلام جزئیات این حادثه ناگوار گفت: ساعت ۰۳:۳۰ صبح امروز جمعه ۱۱ مهر۱۴۰۴ راننده وانت نیسان که در محور روستایی کزنار الیگودرز در حال تردد بود، به دلیل خستگی وعدم توجه کافی به مسیر، کنترل خودرو را از دست داده و از جاده خارج شد. این واژگونی منجر به فوت راننده و سرنشین همراه وی شد.

وی افزود: جاده‌های فرعی و روستایی استان به علت وجود قوس‌های طولی و عرضی فراوان، عرض کم و فقدان شانه مناسب، از جمله مسیرهای پرخطر محسوب می‌شوند که نیازمند رانندگی با سرعت مطمئنه و رعایت کامل نکات ایمنی است.

سرهنگ نادری با هشدار به رانندگان تصریح کرد: رانندگان گرامی باید هنگام عبور از این جاده‌ها، از هرگونه عجله و شتاب خودداری کنند، توجه کامل به مسیر داشته باشند و در صورت احساس خستگی، حتماً توقف کرده و استراحت کنند تا از بروز چنین حوادث دلخراشی پیشگیری شود.

وی در پایان یادآور شد: رعایت نکات ایمنی توسط رانندگان، کلید اصلی حفظ جان خود و سایر هموطنان در مسیرهای پرخطر استان است.

