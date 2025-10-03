به گزارش ایلنا از اصفهان، دقایقی پیش زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۵.۱ ریشتر زواره اصفهان را در عمق ۱۰ کیلومتری لرزاند.

همزمان مردم در قم و بخش‌هایی از تهران و شهرهای کاشان، آران و بیدگل، نطنز، اردستان و نایین حس شده است.

همچنین لحظاتی پیش اولین پس‌لرزه این زمین‌لرزه به قدرت ۳.۱ ریشتر در عمق ۱۰ کیلومتری زمین ثبت شد.

هنوز گزارشی از خسارات اولیه این زمین‌لرزه‌ها مخابره نشده است.

اخبار تکمیلی متعاقبا اعلام می‌شود.

انتهای پیام/