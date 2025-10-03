خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

وقوع زمین‌لرزه ۵.۳ ریشتری در زواره اصفهان

وقوع زمین‌لرزه ۵.۳ ریشتری در زواره اصفهان
کد خبر : 1694876
لینک کوتاه کپی شد.

دقایقی پیش زمین‌لرزه ۵.۳ ریشتری، زواره اصفهان را لرزاند. این زمین‌لرزه در قم و تهران نیز احساس شد.

به گزارش ایلنا  از اصفهان، دقایقی پیش زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۵.۱ ریشتر زواره اصفهان را در عمق ۱۰ کیلومتری لرزاند.

همزمان مردم در قم و بخش‌هایی از تهران و شهرهای کاشان، آران و بیدگل، نطنز، اردستان و نایین حس شده است.

همچنین لحظاتی پیش اولین پس‌لرزه این زمین‌لرزه به قدرت ۳.۱ ریشتر در عمق ۱۰ کیلومتری زمین ثبت شد.

هنوز گزارشی از خسارات اولیه این زمین‌لرزه‌ها مخابره نشده است.

اخبار تکمیلی متعاقبا اعلام می‌شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی