تیراندازی به واحد گشت موتوری انتظامی قصرقند

وی افزود: در این اقدام کور تروریستی، یکی از شهروندان که در حال تردد بود، مورد اصابت گلوله از سوی تروریست‌ها قرار گرفت و متاسفانه فوت کرد.

جانشین فرمانده انتظامی قصرقد گفت: تلاش برای دستگیری عامل یا عوامل این جنایت ادامه دارد که نتیجه اقدام به اطلاع خواهد رسید.

به گزارش ایلنا، قصرقند در سال ۱۳۱۶ هجری خورشیدی به بخش تبدیل شد و سال ۱۳۹۰ به شهرستان ارتقا پیدا کرد.

این شهرستان در شمال شهرستان چابهار در ارتفاع ۴۵۰ متری از سطح دریا و فاصله ۵۵۰ کیلومتری جنوب زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان واقع شده است.