خبرگزاری کار ایران
تیراندازی به واحد گشت موتوری انتظامی قصرقند
کد خبر : 1694874
جانشین فرمانده انتظامی قصرقند سیستان و بلوچستان از تیراندازی به سمت یک واحد گشت موتوری پلیس که در حال عزیمت به مأموریت امدادخواهیِ شهروندی بود، خبر داد.

به گزارش ایلنا از پایگاه اطلاع رسانی پلیس سیستان و بلوچستان، سرهنگ محمود اتابک زاده شامگاه پنجشنبه اظهار کرد: در پی این اقدام، یک مامور پلیس مجروح که به مرکز درمانی منتقل شد.

وی افزود: در این اقدام کور تروریستی، یکی از شهروندان که در حال تردد بود، مورد اصابت گلوله از سوی تروریست‌ها قرار گرفت و متاسفانه فوت کرد.

جانشین فرمانده انتظامی قصرقد گفت: تلاش برای دستگیری عامل یا عوامل این جنایت ادامه دارد که نتیجه اقدام به اطلاع خواهد رسید.

به گزارش ایلنا،    قصرقند در سال ۱۳۱۶ هجری خورشیدی به بخش تبدیل شد و سال ۱۳۹۰ به شهرستان ارتقا پیدا کرد.

این شهرستان در شمال شهرستان چابهار در ارتفاع ۴۵۰ متری از سطح دریا و فاصله ۵۵۰ کیلومتری جنوب زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان واقع شده است.

