تیراندازی به واحد گشت موتوری انتظامی قصرقند
جانشین فرمانده انتظامی قصرقند سیستان و بلوچستان از تیراندازی به سمت یک واحد گشت موتوری پلیس که در حال عزیمت به مأموریت امدادخواهیِ شهروندی بود، خبر داد.
به گزارش ایلنا از پایگاه اطلاع رسانی پلیس سیستان و بلوچستان، سرهنگ محمود اتابک زاده شامگاه پنجشنبه اظهار کرد: در پی این اقدام، یک مامور پلیس مجروح که به مرکز درمانی منتقل شد.
وی افزود: در این اقدام کور تروریستی، یکی از شهروندان که در حال تردد بود، مورد اصابت گلوله از سوی تروریستها قرار گرفت و متاسفانه فوت کرد.
جانشین فرمانده انتظامی قصرقد گفت: تلاش برای دستگیری عامل یا عوامل این جنایت ادامه دارد که نتیجه اقدام به اطلاع خواهد رسید.
به گزارش ایلنا، قصرقند در سال ۱۳۱۶ هجری خورشیدی به بخش تبدیل شد و سال ۱۳۹۰ به شهرستان ارتقا پیدا کرد.
این شهرستان در شمال شهرستان چابهار در ارتفاع ۴۵۰ متری از سطح دریا و فاصله ۵۵۰ کیلومتری جنوب زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان واقع شده است.