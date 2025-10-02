باران شدید به ۱۰۰ واحد مسکونی در انزلی خسارت زد/جابجایی ۱۲خانوار

به گزارش ایلنا از استانداری گیلان، محمد علی ویشکایی امشب در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به بارش شدید باران در شهرستان بندرانزلی اظهار داشت: طی کمتر از ۲۴ ساعت گذشته حدود ۲۵۰ میلی‌متر بارش در این شهرستان ثبت شده که منجر به آبگرفتگی گسترده در برخی معابر و منازل مسکونی شده است.

وی با بیان اینکه این بارش‌ها در برخی نقاط مشکلاتی برای مردم ایجاد کرده است، افزود: تیم‌های امدادی، شهرداری‌ها، هلال احمر و سایر دستگاه‌های خدمات‌رسان از ساعات اولیه در محل حضور داشته و در حال رفع آبگرفتگی معابر هستند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری گیلان با اشاره به وضعیت شهرستان‌های مختلف گفت: خوشبختانه در بیشتر مناطق استان مشکل جدی آبگرفتگی گزارش نشده است و تنها بالا آمدن آب رودخانه‌ها و مسدود شدن مسیر در برخی شهرستان‌ ها نظیر سیاهکل مشاهده شد که با تلاش عوامل راهداری، این محورها بازگشایی شد.

ویشکایی از آسیب دیدن حدود ۱۰۰ واحد مسکونی در بندرانزلی خبر داد و گفت: طبق گزارش اولیه آتش‌نشانی، ۲۵ واحد دچار آبگرفتگی شدید شدند که برای ۱۲ واحد آن عملیات جابه‌جایی ساکنان انجام شده است، تیم‌های هلال احمر و شهرداری بندرانزلی نیز در محل حضور دارند و اقدامات لازم برای اسکان اضطراری در حال انجام است.

وی خاطرنشان کرد: به دستور استاندار گیلان تمامی امکانات اعم از پمپ‌ها و ادوات موردنیاز در شهرستان مستقر شده است و هدف‌گذاری شده است تا در کمترین زمان ممکن آب‌های سطحی به سمت دریا هدایت شود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری گیلان در پایان تاکید کرد: تیم‌های ارزیاب بنیاد مسکن از صبح فردا برای بررسی دقیق خسارات واردشده به مناطق آسیب‌دیده اعزام خواهند شد و آمار نهایی میزان خسارات پس از فروکش کردن آب به اطلاع مردم خواهد رسید.