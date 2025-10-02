تونل «سیاهطاهر»؛ گشایش گره ترانزیتی کرمانشاه
مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمانشاه گفت: احداث تونل شهید سرلشکر حاجیزاده در منطقه سیاهطاهر با تأمین مالی ماده ۵۶ و مشارکت بانک صادرات، تحولی اساسی در کاهش سوانح، صرفهجویی سوخت و رونق اقتصادی مرزهای غربی کشور ایجاد میکند.
رامین الماسی، مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمانشاه، در آیین بهرهبرداری از تونل شهید سرلشکر حاجیزاده در منطقه سیاهطاهر در گفتوگو با ایلنا اظهار داشت: این تونل یکی از ضروریترین پروژههای ارتباطی استان به شمار میرفت که با توجه به موقعیت خاص جغرافیایی و وجود مسیرهای پرپیچوخم و حادثهخیز، در اولویت طرحهای عمرانی قرار گرفت.
وی افزود: اجرای این طرح موجب حذف بخش زیادی از پیچهای خطرناک جاده، کاهش زمان سفر و افزایش محسوس ایمنی تردد در محور جوانرود – ثلاث باباجانی شده است.
وی با اشاره به نحوه تأمین منابع مالی پروژه بیان کرد: برای نخستین بار در استان کرمانشاه، از ظرفیت ماده ۵۶ قانون و اعتبارات بانک صادرات استفاده شد.
به گفته الماسی، این اقدام نقطه عطفی در تأمین مالی طرحهای زیربنایی به شمار میرود، زیرا اگر چنین سازوکاری فعال نمیشد، ممکن بود اجرای تونل سالها به تعویق بیفتد.
وی یادآور شد: کلنگ احداث پروژه از سال ۱۳۹۸ به زمین خورد و پس از سالها تلاش، نهایتاً در سال ۱۴۰۴ به بهرهبرداری رسید.
مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: این پروژه تنها یک تونل ساده نیست، بلکه بهعنوان یک دستاورد راهبردی میتواند موجب تحول در زیرساختهای حملونقل استان شود. منطقه سیاهطاهر به دلیل قرارگیری در نزدیکی مرز، همواره بهعنوان یک شاهراه بالقوه برای توسعه اقتصادی و تجاری مطرح بوده و با بهرهبرداری از این تونل، شرایط برای تسهیل مبادلات مرزی و رونق اقتصادی منطقه بیش از پیش فراهم خواهد شد.
وی تأکید کرد: دستاوردهای این طرح تنها به بُعد اقتصادی محدود نمیشود، بلکه از جنبههای اجتماعی و زیستمحیطی نیز اهمیت دارد. کاهش آمار تصادفات رانندگی، صرفهجویی در مصرف سوخت، کاهش آلایندگیها، ارتقای سطح ایمنی مسیر و توسعه گردشگری از جمله مزایای مستقیم این پروژه است.
الماسی تصریح کرد: انتظار میرود در آینده نزدیک مردم منطقه و استان بهطور ملموس اثرات مثبت این طرح را در زندگی روزمره خود احساس کنند.
الماسی در پایان با قدردانی از حمایتهای وزارت راه و شهرسازی و تلاشهای پیمانکاران و نیروهای اجرایی گفت: بهرهبرداری از تونل سیاهطاهر نشان داد که با استفاده از ظرفیتهای قانونی و همکاری شبکه بانکی میتوان پروژههای بزرگ و حیاتی را در استانهای مرزی به سرانجام رساند؛ پروژههایی که نه تنها یک گره ترافیکی و ترانزیتی را باز میکنند بلکه زمینهساز تحولات پایدار اقتصادی و اجتماعی خواهند بود.