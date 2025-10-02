سیدمحمد موسوی در خصوص این حادثه به ایلنا گفت: آتش‌سوزی در شرکت شیر پاستوریزه پگاه خوزستان پنجشنبه شب رخ داد و با تلاش نیروهای آتش‌نشانی شوش پس از حدود ۲۰ دقیقه مهار شد.

وی ادامه داد: نیروهای آتش‌نشانی شوش بلافاصله به محل اعزام و با استفاده از تجهیزات تخصصی و رعایت نکات ایمنی، عملیات مهار آتش را به سرعت انجام دادند.

موسوی افزود: پس از خاموش شدن حریق، عملیات ایمن‌سازی و بررسی وضعیت تجهیزات و ساختمان‌های شرکت ادامه دارد تا از وقوع هرگونه حادثه احتمالی جلوگیری شود.

رئیس سازمان آتش‌نشانی شوش با اشاره به حضور سریع نیروی های آتش‌نشانی، گفت: خوشبختانه این حادثه هیچ تلفات جانی به همراه نداشت و اقدامات لازم برای جلوگیری از خسارت‌های مالی بیشتر نیز در حال انجام است.

شایان ذکر است اکیپ اطفاء حریق و ایمنی شرکت شیر پگاه نیز در محل حضور داشتند و اقدامات اولیه جهت جلوگیری از گسترش حریق را انجام داده بودند.

مهدی احمدی، مدیرعامل شرکت پگاه خوزستان با قدردانی از تلاش نیروهای آتش‌نشانی، بیان کرد: بررسی‌های فنی برای مشخص شدن میزان خسارت و علت دقیق حادثه ادامه دارد و تولید شرکت فعلاً تحت تأثیر این حادثه قرار نگرفته است.

