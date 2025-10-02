خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقایقی پیش؛

آتش‌سوزی در شرکت شیر پگاه شوش مهار شد

آتش‌سوزی در شرکت شیر پگاه شوش مهار شد
کد خبر : 1694839
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شوش در حاشیه اطفای حریق اظهار کرد: این حادثه در ساعت ۱۹:۲۰ و در یکی از تابلوهای برق شرکت رخ داد که بر اثر اتصال برق دچار حریق شد.

سیدمحمد موسوی در خصوص این حادثه به ایلنا گفت:  آتش‌سوزی در شرکت شیر پاستوریزه پگاه خوزستان پنجشنبه شب رخ داد و با تلاش نیروهای آتش‌نشانی شوش پس از حدود ۲۰ دقیقه مهار شد.

وی ادامه داد: نیروهای آتش‌نشانی شوش بلافاصله به محل اعزام و با استفاده از تجهیزات تخصصی و رعایت نکات ایمنی، عملیات مهار آتش را به سرعت انجام دادند.

موسوی افزود: پس از خاموش شدن حریق، عملیات ایمن‌سازی و بررسی وضعیت تجهیزات و ساختمان‌های شرکت ادامه دارد تا از وقوع هرگونه حادثه احتمالی جلوگیری شود.

رئیس سازمان آتش‌نشانی شوش با اشاره به حضور سریع نیروی های آتش‌نشانی، گفت: خوشبختانه این حادثه هیچ تلفات جانی به همراه نداشت و اقدامات لازم برای جلوگیری از خسارت‌های مالی بیشتر نیز در حال انجام است.

شایان ذکر است  اکیپ اطفاء حریق و ایمنی شرکت شیر پگاه نیز در محل حضور داشتند و اقدامات اولیه جهت جلوگیری از گسترش حریق را انجام داده بودند.

مهدی احمدی، مدیرعامل شرکت پگاه خوزستان با قدردانی از تلاش نیروهای آتش‌نشانی، بیان کرد: بررسی‌های فنی برای مشخص شدن میزان خسارت و علت دقیق حادثه ادامه دارد و تولید شرکت فعلاً تحت تأثیر این حادثه قرار نگرفته است.

انتهای پیام/
خبرنگار : محمد آل کثیر
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی