در ادامه‌ی روز پر حادثه‌ی محورهای خوزستان؛

دو حادثه‌ی رانندگی دیگر، ۱۲ مصدوم برجای گذاشت

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز از وقوع دو سانحه رانندگی در محورهای خوزستان خبر داد.

به گزارش ایلنا از خوزستان، مهران احمدی بلوطکی اظهار کرد: در تاریخ ۱۰ مهر ۱۴۰۴، دو حادثه رانندگی در محورهای استان خوزستان رخ داد که مجموعاً ۱۲ نفر مصدوم برجای گذاشت و اقدامات امدادی توسط تیم‌های فوریت‌های پزشکی با سرعت و هماهنگی انجام شد.

وی افزود: در نخستین حادثه‌ی عصر امروز، ساعت ۱۷:۱۶، برخورد شدید بین یک خودروی سواری MVM و یک دستگاه تریلی در کیلومتر ۱۵ محور شوش–اندیمشک گزارش شد که در این سانحه ۸ نفر شامل ۳ مرد در سنین ۱۲، ۱۰ و ۴۱ سال و ۵ زن در سنین ۷۳، ۳۵، ۷، ۸ و ۱۵ سال مصدوم شدند که از مجموع مصدومان، ۶ نفر توسط دو دستگاه آمبولانس اورژانس به بیمارستان نظام مافی شوش انتقال یافتند و ۲ نفر دیگر در محل حادثه درمان شدند.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز همچنین گفت: در دومین حادثه، ساعت ۱۷:۴۹، برخورد میان یک خودروی پراید و یک پراید وانت در کیلومتر ۱۵ محور رامهرمز–باغملک (منطقه رود زرد) رخ داد که این سانحه منجر به مصدومیت ۴ نفر شد، ۲ مرد ۴۶ و ۲۷ ساله و ۲ زن ۲۰ و ۴۵ ساله و تمامی مصدومان توسط دو دستگاه آمبولانس اورژانس به بیمارستان شهید طباطبایی باغملک انتقال یافتند.

 وی افزود: هر دو حادثه با حضور به‌موقع نیروهای امدادی و انتقال سریع مصدومان مدیریت شد.

لازم به ذکر است که ظهر امروز نیز انحراف یک دستگاه مینی‌بوس در محور آبادان به بندر امام، ۲۴ مصدوم و یک حادثه‌ی  زنجیره‌ای در محور  هفتکل به اهواز، ۵ مصدوم به همراه داشت.

