به گزارش ایلنا، بابک هدایی روز پنجشنبه اظهار کرد: ساعت ۱۵:۰۴ امروز در محور سقز – بوکان و در محدوده گردنه سرا، برخورد زنجیره‌ای سه دستگاه خودرو سواری سمند، پژو و پیکان منجر به مصدومیت هشت و فوت یک نفر در صحنه حادثه شد.

وی افزود: به محض اعلام این سانحه به دیسپچ اورژانس، بلافاصله چهار دستگاه آمبولانس از شهرستان سقز و یک دستگاه آمبولانس از شهرستان بوکان به محل حادثه اعزام شد که پس از اقدامات اولیه درمانی در صحنه، پنج نفر از مصدومان به بیمارستان شفا شهرستان سقز و سه نفر دیگر نیز به بیمارستان شهید قلی‌پور بوکان منتقل شدند که متأسفانه یک نفر از سرنشینان در این حادثه علی‌رغم تلاش پرسنل در محل حادثه جان باخت.

رییس اورژانس پیش‌بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی کردستان به افزایش نگران کننده حوادث رانندگی در جاده‌های استان اشاره و بر لزوم رعایت مقررات رانندگی تاکید کرد.

پلیس در حال علت بررسی این حادثه است.

سقز در ۱۹۰ کیلومتری شمال سنندج قرار دارد.

