ضرورت حمایت از نخبگان به یک اصل تمدنی در نظام حکمرانی کشور

سید حسن حسینی در نخستین همایش نخبگان استان مرکزی، افزود: سرمایه‌گذاری بر روی استعدادهای برتر و نخبگان از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. هر گامی که برای حمایت از استعدادهای برتر برداشته شود، سرمایه‌گذاری برای آینده‌ای روشن‌تر است. موضوعی که باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. این فرایند نه تنها یک اقدام ملی، بلکه بخشی از هویت تمدنی ایران است.

وی به جایگاه نخبگان و استعدادهای برتر در کنش‌های اجتماعی و ساختار حکمرانی اشاره کرده و ادامه داد: برخلاف گروه‌های مرجع اجتماعی مانند ورزشکاران و هنرمندان که از حمایت‌های گسترده برخوردارند، نخبگان کشور در متن اجتماعی و ساختار حکمرانی با کم‌توجهی مواجه‌اند. این در حالی است که نخبگان سرمایه‌های راهبردی کشور هستند و هرگونه سرمایه‌گذاری در این حوزه، بازدهی بلندمدت و اثربخش خواهد داشت.

مشاور عالی رئیس بنیاد ملی نخبگان با اشاره به ریشه‌های تمدنی این نگاه در فرهنگ ایرانی، اظهار داشت: نخبه‌پروری ریشه در تمدن علم‌دوست ایرانی دارد و یکی از ارکان اصلی تمدن ایرانی محسوب می‌شود. تمدن ایرانی همواره بر ارج‌گذاری به دانش و حکمت تأکید داشته و این ویژگی در دوران پیش و پس از اسلام به وضوح دیده می‌شود. تعالیم دینی نیز با تأکید بر گفت‌وگو و نشست و برخاست با دانشمندان و حکیمان، این مسیر را تقویت کرده‌اند.

حسینی به اهمیت علوم انسانی در توسعه نخبگانی کشور اشاره داشته و تصریح کرد: یکی از مأموریت‌های بنیاد، بررسی ظرفیت‌های علوم انسانی در حل مسائل کشور است. اگر چه برخی نهادسازی‌های گذشته در این بخش ناکارآمد بوده‌اند، اما در سطح جهانی نیز بحث بحران ناکارآمدی انسان مطرح شده و نشست‌هایی با همین عنوان برگزار شده است. این موضوع جزء اولویت‌های بنیاد است و از مسئولان استان دعوت می‌شود در جلسات تخصصی آینده مشارکت فعال داشته باشند.

وی با اشاره به جهش قابل توجه و چشمگیر بنیاد ملی نخبگان در بازه زمانی یک سال گذشته، بیان داشت: این حرکت آغاز شده اما هنوز جای کار بسیاری دارد. نباید تصور کرد که این نشست‌ها صرفاً گردهمایی‌های نمادین هستند، بلکه شبکه‌ای از ارتباطات اجتماعی، رسانه‌ای و اجرایی در حال شکل‌گیری است که می‌تواند به پیشبرد اهداف نخبگانی کشور کمک کند. در این راستا تقویت شبکه‌سازی اجتماعی نخبگان بسیار ضروری است.

مشاور عالی رئیس بنیاد ملی نخبگان به طرح جذب هیئت علمی این بنیاد اشاره داشته و تأکید کرد: این طرح یکی از امتیازات مهم و دستاوردهای کلیدی بنیاد است که بدون نیاز به مصاحبه و پس از ارزیابی، امکان جذب نخبگان در دانشگاه‌ها را فراهم می‌کند. بیش از 80 درصد از افراد معرفی شده توسط بنیاد جذب شده‌اند و تنها 20 درصد به دلایل مختلف از جمله رقابت داخلی یا عدم احراز صلاحیت، موفق به جذب نشده‌اند.

حسینی به موضوع مهاجرت نخبگان اشاره کرده و ابراز داشت: در کنار عوامل اجتماعی، عوامل فیزیکی مانند مسکن و اشتغال نقش تعیین‌کننده‌ای در این موضوع دارند و از مهم‌ترین دلایل به شمار می‌روند. استان مرکزی به عنوان قطب صنعتی کشور با برخورداری از صنایع گسترده، مشکل چندانی در زمینه اشتغال نخبگان ندارد و ظرفیت بالایی برای اشتغال این قشر دارد. چالش اصلی در این استان، مسئله مسکن است که رفع آن نیازمند برنامه‌ریزی منسجم است.

وی اضافه کرد: اگر دستگاه‌های اجرایی، رسانه‌ها و بخش خصوصی در این مسیر هم‌افزا شوند، شاهد اتفاقات بزرگی در حوزه نخبگان خواهیم بود. این همکاری کلید موفقیت در بهره‌برداری از ظرفیت‌های نخبگانی کشور است. همراهی مقامات استان مرکزی در برگزاری این همایش جای تقدیر دارد. این سطح از استقبال و مشارکت نشان‌دهنده درک صحیح مسئولان استان از رسالت بنیاد نخبگان است و باید به فال نیک گرفته شود.

مشاور عالی رئیس بنیاد ملی نخبگان همچنین به موضوع اعتبار مالیاتی اشاره کرده و گفت: این امتیاز بزرگ برای صنایع هیچ ضرری ندارد و می‌تواند منافع قابل توجهی برای آنان به همراه داشته باشد. صنایع با استفاده از این اعتبار، می‌توانند در حل مسائل خود از توان نخبگان بهره‌مند شوند و بنیاد نخبگان آماده همکاری کامل در این زمینه است. تجربه‌های موفق سایر استان‌ها باید به استان مرکزی منتقل شود تا روند حمایت از نخبگان با سرعت بیشتری پیش برود.

