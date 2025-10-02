خبرگزاری کار ایران
یک خودرو در اسکله بندر لافت قشم به دریا سقوط کرد

کد خبر : 1694770
یک دستگاه خودروی سواری در اسکله بندر لافت جزیره قشم دچار حادثه شد و به داخل دریا سقوط کرد.

به گزارش ایلنا از بندرعباس، ظهر پنج شنبه یک خودروی سواری هنگام تردد در اسکله بندر لافت قشم به دریا سقوط کرد. این حادثه تلفات جانی نداشت و راننده خودرو به سرعت توسط نیروهای امدادی نجات یافت.

مسئولان بندر لافت در حال بررسی علت این حادثه هستند، ایمنی در اسکله‌ها باید بیشتر رعایت شود، به رانندگان توصیه شده هنگام عبور از اسکله مراقب باشند تا حوادث مشابه رخ ندهد.

بندر لافت یکی از بندر های مهم گردشگری جزیره قشم است که امکان حمل و نقل خودرو از سرزمین اصلی به جزیره در آن میسر است‌.

