42 وکیل مرکز وکلای قوه قضائیه در قزوین تحلیف شدند

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، محمد نویسنده رییس مرکز وکلای قوه قضاییه استان قزوین امروز در مراسم تحلیف و اعطای 42 پروانه پایه یک وکالت گفت: امروز، روز بزرگی برای وکلا محسوب می‌شود چرا که سوگند یاد می‌کنند همواره در راستای احقاق حق و حقیقت بکوشند و در کسوت وکیل پایه یک، بدرخشند.

محمد نویسنده ادامه داد: این سوگند بسیار مهم است، چرا که مشاغل مهم و مناصب ارزشمند در ابتدای شروع کار خود سوگند یاد می‌کنند و امروز هم وکلا در مراسم تحلیفشان برای مقابله با ظلم و احقاق حقیقت آماده می‌شوند و همه ما نیز برای این عزیزان آرزوی موفقیت داریم.

نویسنده تصریح کرد: در دوره هیات مدیره پنجم مرکز وکلای قزوین قرار داریم و این هیات مدیره تا امروز تلاش کرده با آنچه که در توان دارد اقداماتی را شکل دهد که همیشه مورد قبول همکاران خود قرار گیرد.

به گفته این مسوول، مرکز وکلا قزوین تا امروز از معدود استان‌هایی بوده که اعضا هیات مدیره و بازرسی آن با همدلی و همکاری و بدون حب و بغضی، فعال بوده و مسایل را به نحو درستی اداره کرده‌ است.

وی ادامه داد: مرکز وکلا به عنوان هیات مدیره برتر و کمیسیون آموزش آن نیز به عنوان کمیسیون برتر کشور شناخته شده و در عرصه آموزش نیز دستاوردهای خوبی داشته که در سطح کشور زبانزد بوده است.

رییس مرکز وکلای قوه قضاییه استان قزوین با اشاره به برگزاری صد و چهل و پنجمین دوشنبه‌های حقوقی در سطح استان، خاطرنشان کرد: با تلاش این مرکز، شرط همجنس بودن وکلای سرپرست که مصوب شده بود، برداشته شد و افزایش صلاحیت کارآموزی و ارتقا روند سنجش مرکز وکلا نیز به انجام رسیده است.

