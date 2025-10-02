رئیس برنامه و بودجه کشور خبر داد؛
هدفگذاری جذب 25 میلیون گردشگر در سال
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: کشور ما براساس برنامه خود بایستی به جذب 25 میلیون گردشگر در سال برسد که این تعداد هم اکنون هفت میلیون گردشگر است، استانهای کشورمان باید برای ارتقای فرهنگ میهمان نوازی و معرفی ظرفیتهای خود آماده شوند.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، سیدحمید پورمحمدی عصر امروز در حاشیه بازدید از سرای تاریخی سعدالسلطنه این شهر قزوین گفت: سلامت مردم یکی از اولویتهای مهم دولت است و بررسیهای ما نشان داد سرانه سلامت استان قزوین از میانگین کشور پایینتر است.
وی ادامه داد: به همین لحاظ تکمیل بیمارستانهای نیمه تمام استان با همکاری مقامات استانی و محلی بایستی با سرعت بیشتری دنبال شود تا دغدغههای مردم در حوزه درمان و سلامت کاهش پیدا کند.
وی با اشاره به جایگاه تاریخی قزوین، افزود: قزوین در واقع مینیاتوری از فرهنگ و تمدن ایران در طول قرون و هزارههای مختلف است، آثار برجای مانده از 9 هزار سال قبل از میلاد تا دورههای مختلف تاریخی، یعنی از هخامنشیان و ساسانیان گرفته تا سلجوقیان، صفویه و قاجاریه در این منطقه دیده میشود.
به گفته وی، قزوین همچنین همواره در طول تاریخ کهن بار خود یکی از مراکز مهم تجاری کشور بوده تاجایی که امروز نیز میتواند برای حوزههای مختلف، از جمله گردشگری داخلی و خارجی یک مقصد جذاب باشد.
رییس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: قزوین به دلیل نزدیکی به تهران، ظرفیتهای ویژهای دارد؛ گردشگران از پایتخت کشور میتوانند تنها با چند ساعت سفر از آثار تاریخی و ارزشمند چند هزار ساله این استان بازدید کنند، با میراث فرهنگی و ادیان مختلف آشنا شوند و جلوههایی از تاریخ تجارت ایران در سدههای گذشته را نیز به زیبایی هرچه تمامتر مشاهده کنند.
پورمحمدی یادآور شد: قزوین به معنای واقعی خود یکی از گهوارههای تمدن ایرانی محسوب میشود که بایستی بیش از پیش به جهان امروزی معرفی شود.
وی با اشاره به همزمانی این سفر با هفته گردشگری، گفت: از سال 1980 میلادی، سازمان جهانی گردشگری هفتهای را به نام گردشگری نامگذاری و امسال نیز شعار خود را "گردشگری و تحول پایدار" انتخاب کرده، امروز حدود 10 درصد تولید ناخالص داخلی جهان از محل گردشگری تامین میشود و بیش از 300 میلیون شغل در این حوزه شکل گرفته است.
رییس سازمان برنامه و بودجه، گردشگری را همچون الماسی دانست که در حوزه خدمات میتواند موتور محرک توسعه اقتصادی باشد و تاکید کرد: بودجه کشور محدود و خواستهها نامحدود است، بنابراین باید منابع محدود در اولویتدارترین پروژهها صرف شود، تکمیل برخی طرحهای عمرانی از جمله بیمارستانی در کنار توسعه گردشگری و حمایت از بخشهای صنعت و کشاورزی از جمله این اولویتهاست.