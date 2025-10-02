خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

عضو شورای عالی وکلای کشور خبر داد؛

وجود 9 هزار مؤسسه حقوقی غیرمجاز در کشور

وجود 9 هزار مؤسسه حقوقی غیرمجاز در کشور
کد خبر : 1694731
لینک کوتاه کپی شد.

عضو شورای عالی وکلای کشور از وجود 9 هزار مؤسسه حقوقی غیرمجاز در کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، امیرحسین بهارلو ظهر امروز در آیین تحلیف و اعطای پروانه پایه یک وکالت به کارآموزان مرکز وکلای قوه قضاییه استان قزوین به دو آسیب اصلی اشاره کرد و اولین آسیب را وجود موسسات حقوقی غیرمجاز عنوان کرد.

وی با بیان اینکه «9 هزار مؤسسه حقوقی غیرمجاز داریم که از نظر قانونی نظارت‌ناپذیر هستند»، اظهار داشت: این مؤسسات به محل تجمع دلال‌ها و کارکنان سابق تبدیل شده‌اند.

عضو شورای عالی وکلای کشور از اقدام برای سامان‌دهی این وضعیت خبر داد و گفت: برای ساماندهی، به دیوان عدالت اداری شکایت کردیم که خوشبختانه بخش‌نامه قبلی که اجازه تأسیس مؤسسه بدون اجازه مرکز را می‌داد، ابطال شد. اکنون وکلا و حقوقدانان برای راه‌اندازی مؤسسه باید به مرکز مراجعه کنند.

بهارلو بر لزوم زمینه‌سازی برای انجام وکالت توسط مؤسسات تخصصی و با استفاده از خرد جمعی تأکید و تصریح کرد: این امر برای برون‌سپاری امور حقوقی شرکت‌ها مفید است. وی از تدوین «شیوه‌نامه ثبت مؤسسه» خبر داد.

بهارلو از پدیده دیگری به نام «وکیل‌بلاگری» انتقاد کرد و به مثالی از یک فرد غیروکیل که در فضای مجازی راه‌های دور زدن جرایم منافی عفت را آموزش می‌داد، اشاره نمود و گفت: برای این فرد توسط کانون وکلا پرونده تشکیل شده است.

وی خطاب به وکلای رسمی گفت: وکلا نباید بلاگری کنند. شما نیاز ندارید از در و دیوار دادگاه عکس بگیرید. این کار به شأن خودتان آسیب می‌زند و فضای مجازی محل مناسبی برای پیدا کردن موکل نیست.

عضو شورای عالی وکلای کشور در پایان از تنظیم شیوه‌نامه‌ای برای ساماندهی نحوه فعالیت وکلا خبر داد و گفت: با «بلاگرهای وکیل‌نما» تحت عنوان مداخله گران در امر وکالت برخورد خواهیم کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی