عضو شورای عالی وکلای کشور خبر داد؛
وجود 9 هزار مؤسسه حقوقی غیرمجاز در کشور
عضو شورای عالی وکلای کشور از وجود 9 هزار مؤسسه حقوقی غیرمجاز در کشور خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، امیرحسین بهارلو ظهر امروز در آیین تحلیف و اعطای پروانه پایه یک وکالت به کارآموزان مرکز وکلای قوه قضاییه استان قزوین به دو آسیب اصلی اشاره کرد و اولین آسیب را وجود موسسات حقوقی غیرمجاز عنوان کرد.
وی با بیان اینکه «9 هزار مؤسسه حقوقی غیرمجاز داریم که از نظر قانونی نظارتناپذیر هستند»، اظهار داشت: این مؤسسات به محل تجمع دلالها و کارکنان سابق تبدیل شدهاند.
عضو شورای عالی وکلای کشور از اقدام برای ساماندهی این وضعیت خبر داد و گفت: برای ساماندهی، به دیوان عدالت اداری شکایت کردیم که خوشبختانه بخشنامه قبلی که اجازه تأسیس مؤسسه بدون اجازه مرکز را میداد، ابطال شد. اکنون وکلا و حقوقدانان برای راهاندازی مؤسسه باید به مرکز مراجعه کنند.
بهارلو بر لزوم زمینهسازی برای انجام وکالت توسط مؤسسات تخصصی و با استفاده از خرد جمعی تأکید و تصریح کرد: این امر برای برونسپاری امور حقوقی شرکتها مفید است. وی از تدوین «شیوهنامه ثبت مؤسسه» خبر داد.
بهارلو از پدیده دیگری به نام «وکیلبلاگری» انتقاد کرد و به مثالی از یک فرد غیروکیل که در فضای مجازی راههای دور زدن جرایم منافی عفت را آموزش میداد، اشاره نمود و گفت: برای این فرد توسط کانون وکلا پرونده تشکیل شده است.
وی خطاب به وکلای رسمی گفت: وکلا نباید بلاگری کنند. شما نیاز ندارید از در و دیوار دادگاه عکس بگیرید. این کار به شأن خودتان آسیب میزند و فضای مجازی محل مناسبی برای پیدا کردن موکل نیست.
عضو شورای عالی وکلای کشور در پایان از تنظیم شیوهنامهای برای ساماندهی نحوه فعالیت وکلا خبر داد و گفت: با «بلاگرهای وکیلنما» تحت عنوان مداخله گران در امر وکالت برخورد خواهیم کرد.