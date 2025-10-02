۲۴۰۰ مدرسه به ظرفیت آموزشی کشور اضافه شد

به گزارش ایلنا از کاشان، علی فرهادی، معاون برنامه‌ریزی و توسعه وزارت آموزش‌وپرورش در آیین افتتاحیه مدرسه کاشانی در منطقه لتحر اظهار داشت: بودجه آموزش‌وپرورش در سال جاری با رشد ۶۷ درصدی نسبت به سال گذشته همراه بود که این میزان بیش از ۳۰ درصد از میانگین رشد بودجه کشور بالاتر است.

وی با اشاره به افتتاح یک مدرسه ۶ کلاسه خیرساز در شهرستان کاشان، افزود: این مدرسه با مشارکت خیران و با رعایت کامل استانداردهای مدرسه‌سازی به بهره‌برداری رسید.

فرهادی با بیان اینکه طرح نهضت مدرسه‌سازی با نظارت مستقیم رئیس‌جمهور در حال اجراست، ادامه داد: در سال جاری بیش از ۲۴۰۰ مدرسه نوساز به مجموعه آموزش‌وپرورش کشور اضافه شده است.

معاون وزیر آموزش‌وپرورش با تأکید بر ضرورت کاهش تراکم دانش‌آموزان در کلاس‌های درس، گفت: مطابق احکام برنامه هفتم توسعه، باید تا پایان این برنامه، کلاس‌هایی با بیش از ۳۵ دانش‌آموز به صفر برسد. این هدف در دستور کار جدی وزارتخانه قرار دارد و با حمایت دولت تحقق آن دور از دسترس نیست.

وی خاطرنشان کرد: باتوجه‌به رشد قابل‌توجه بودجه و مشارکت خیرین، پیش‌بینی می‌شود تعداد مدارس نوسازی که در مهر ۱۴۰۴ تحویل آموزش‌وپرورش می‌شود، از سال جاری بیشتر باشد.

