به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بنیاد نخبگان فارس، حبیب شریف همزمان با فرارسیدن دهم مهرماه، روز ملی نخبگان در پیامی ضمن تبریک این روز به استادان ، نخبگان و دانش‌پژوهان افزود: این روز فرصتی برای بزرگداشت اندیشه‌های بلند و اراده‌های استوار است، افتخارات گذشته را چشم‌انداز روشن آینده دانست.

شریف در سخنان خود تأکید کرد: نخبگی تنها به استعداد محدود نمی‌شود، بلکه با مسئولیت‌پذیری، تعهد اجتماعی و تلاش برای حل مسائل پیچیده معنا پیدا می‌کند.

وی نخبگان را چراغ‌های روشن مسیر توسعه معرفی کرد و گفت: این قشر می‌توانند با علم، اخلاق و خلاقیت، مرزهای محدودیت را پشت سر گذاشته و مسیرهای تازه‌ای برای پیشرفت کشور بگشایند.

رئیس بنیاد نخبگان فارس با اشاره به وضعیت استان یادآور شد: در سال‌های اخیر شاهد رشد چشمگیر نخبگان در حوزه‌های علمی، فرهنگی، فناوری و کارآفرینی بوده‌ایم.

شریف همچنین بر ضرورت افزایش هم‌افزایی میان نخبگان و جامعه تأکید کرد و توضیح داد: حضور نخبگان در فرآیندهای تصمیم‌سازی کلان کشور امری ضروری است.

به گفته وی، جلوگیری از مهاجرت نخبگان از مهم‌ترین اولویت‌هاست که تنها از طریق ایجاد انگیزه، تأمین امنیت شغلی و احترام به جایگاه علمی امکان‌پذیر خواهد بود و نه با محدودیت.

رئیس بنیاد نخبگان فارس در ادامه بخشی از برنامه‌ها و طرح‌های بنیاد ملی نخبگان را معرفی کرد.

وی به طرح شهید وزوایی اشاره کرد که بستری برای تقویت فعالیت‌های علمی، فرهنگی و اجتماعی دانشجویان مستعد برتر فراهم می‌کند و همچنین طرح شهید احمدی‌روشن که با تشکیل هسته‌های مسئله‌محور و حضور استادان و نخبگان جوان، راهکارهای عملی برای چالش‌های ملی ارائه می‌دهد.

شریف افزود: طرح پسادکتری شهید چمران نیز با هدف حمایت از نخبگان این دوره و ایجاد فرصت پژوهش‌های مسئله‌محور اجرا می‌شود. جایزه ملی علامه طباطبایی هر ساله به نخبگان برتر رشته‌های مختلف اعطا می‌شود و در کنار آن، طرح جذب نخبگان در دستگاه‌های اجرایی، طرح «جهت» برای حمایت از دانش‌آموختگان برتر دکتری در مسیر هیئت علمی، طرح مسکن نخبگان برای تأمین محیطی پایدار، طرح صیاد شیرازی به‌عنوان پروژه جایگزین خدمت متناسب با تخصص استعدادهای برتر، طرح هیئت‌های اندیشه‌ورز برای شبکه‌سازی و حل مسائل کلان کشور، طرح همیار صنعت با هدف تقویت ارتباط میان صنعت و دانشگاه، طرح پژوهشیار برای حمایت از پژوهش اصیل دانشجویان دکتری تمام‌وقت و همچنین طرح مرحوم کاظمی اشتیانی به‌منظور حمایت از اساتید جوان با گرنت بدو استخدام از جمله برنامه‌های بنیاد به شمار می‌روند.

رئیس بنیاد نخبگان فارس همچنین از ابتکارات بنیاد نخبگان فارس در حوزه نخبه‌پروری سخن گفت و یادآور شد که این بنیاد اجرای مدارس فصلی خلاقیت و ایده‌پردازی برای دانش‌آموزان، برگزاری دوره‌های تربیت مربی خلاقیت و نوآوری ویژه معلمان، دیدار با نخبگان علمی و هنری در منزل آنان به‌منظور تکریم تلاش‌ها، الگوسازی از زندگی نخبگان با اجرای برنامه‌های «شرح عاشقی»، بهره‌گیری از ظرفیت خیران با مشارکت فعال مجمع خیران نخبه‌پرور فارس در حمایت از استعدادهای برتر، همکاری با سازمان‌های استان برای فراهم‌سازی بستر اثرگذاری اجتماعی نخبگان و نیز برگزاری آیین‌های فرهنگی و ملی همچون روز بزرگداشت مولوی با حضور صاحب‌نظران و اندیشمندان را در دستور کار قرار داده است.

وی از همه دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی، نهادهای علمی و خانواده‌هایی که در مسیر تربیت و حمایت از نخبگان نقش داشته‌اند، قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد که با همدلی و همکاری، آینده‌ای بر پایه هم‌افزایی، حمایت پایدار و اثرگذاری اجتماعی نخبگان شکل گیرد.

شریف تأکید کرد: امیدوارم فردایی روشن‌تر برای ایران عزیزمان رقم بخورد. زنده باد ایران، زنده باد اندیشه‌های بلند، و زنده باد نخبگان این سرزمین.

