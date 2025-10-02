سرپرست سازمان جهاد کشاورزی فارس:
مشاغل کوچک و خانگی روستایی حمایت و تقویت می شود
سرپرست سازمان جهاد کشاورزی فارس با اشاره به نقش حمایتی تشکلها و اتحادیهها، از تولیدات خرد، گفت: همانگونه که بر جذب سرمایه و سرمایهگذاری های کلان تاکید داریم ، اما حمایت مالی و تسهیل امور برای مشاغل خانگی و روستایی را به دلیل شرایط اقتصادی کشور از اولویت های سازمان جهاد دانسته و ضمن تقویت این بنگاههای کوچک اقتصادی بر توسعه کمی و کیفی آن تاکید داریم.
به گزارش ایلنا، احد بهجت حقیقی در نشست با بهرهبرداران بخش کشاورزی شهرستان خرامه، بر لزوم تقویت منابع مالی صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی، برای توسعه مشاغل روستایی تاکید کرد.
وی با بیان اینکه هوش مصنوعی، کلید اصلی تحول در بخش کشاورزی است، افزود: از تمامی کارشناسان و کشاورزان عزیز انتظار دارم در حوزه هوش مصنوعی آموزش ببینند، چرا که در شرایط فعلی، تنها راه نجات بخش کشاورزی، اصلاح و تغییر الگوی کشت است.
تدوین برنامه هوشمندسازی کشاورزی با استفاده از ظرفیت دانشگاه شیراز و معاونت علمی و فناوری نهاد ریاست جمهوری از دیگر موضوعاتی بود که این مقام مسئول به آن اشاره کرد.
بهجت حقیقی از تشکیل "ستاد کشت" به ریاست استاندار محترم فارس خبر داد که در زمینه توزیع بهینه آب و استفاده صحیح از منابع آبی و رویدادهای آتی بخش کشاورزی، تصمیمسازی و تصمیمگیری می کند.
سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، در پایان با اشاره به برنامههای ویژه در شهرستان خرامه، گفت: در این شهرستان، کشتهای اقتصادی مانند گیاه دارویی کمآببر «آنغوزه» در دستور کار قرار گرفته و قول میدهیم صادرات این محصول را پیگیری کنیم، از بهرهبرداران نیز میخواهیم از ظرفیت مشاغل روستایی مانند «بومگردی» غافل نشوند و بانوان روستایی را به ایجاد اینگونه مشاغل با رویکردی نوین تشویق کنند.