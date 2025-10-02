خبرگزاری کار ایران
رئیس محیط زیست شهرستان خبر داد؛

تلف شدن دو توله خرس بر اثر برخورد با قطار در مرودشت

کد خبر : 1694579
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان مرودشت اعلام کرد که دو توله خرس قهوه‌ای در نزدیکی منطقه شکار ممنوع کوه خرسی شهرستان مرودشت، بر اثر برخورد با قطار تلف شدند.

به گزارش  ایلنا،  یوسف حسنی با اعلام این خبر اظهار کرد: پس از دریافت گزارش در این زمینه، کارشناسان یگان حفاظت محیط زیست بلافاصله در محل حاضر شدند. بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد این دو توله خرس در حین عبور از خط راه آهن، با قطار برخورد کرده و هر دو تلف شده‌اند.

وی با اشاره به تکرار چنین حوادثی، بر لزوم اجرای سریع تمهیدات ایمنی تأکید و تصریح کرد: علاوه بر افزایش تابلوهای هشداردهنده در این محور، لازم است اداره راه آهن نسبت به نصب حفاظ‌های فیزیکی مناسب در امتداد خطوط ریلی که از حاشیه منطقه شکار ممنوع و زیستگاه این گونه عبور می‌کند، اقدام عاجل به عمل آورد. این اقدام برای کاهش برخوردهای مرگبار با گونه‌های ارزشمند جانوری در این زیستگاه ضروری است.

منطقه شکار ممنوع کوه خرسی با وسعتی حدود ۱۶۶ هزار هکتار، در شهرستان‌های پاسارگاد، مرودشت و اقلید واقع شده است و خرس قهوه‌ای به عنوان گونه شاخص و ارزشمند این اکوسیستم شناخته می‌شود. حفظ جمعیت این گونه، نقش تعیین‌کننده‌ای در پایداری و تعادل اکوسیستم منطقه دارد.

