تلف شدن دو توله خرس بر اثر برخورد با قطار در مرودشت

وی با اشاره به تکرار چنین حوادثی، بر لزوم اجرای سریع تمهیدات ایمنی تأکید و تصریح کرد: علاوه بر افزایش تابلوهای هشداردهنده در این محور، لازم است اداره راه آهن نسبت به نصب حفاظ‌های فیزیکی مناسب در امتداد خطوط ریلی که از حاشیه منطقه شکار ممنوع و زیستگاه این گونه عبور می‌کند، اقدام عاجل به عمل آورد. این اقدام برای کاهش برخوردهای مرگبار با گونه‌های ارزشمند جانوری در این زیستگاه ضروری است.

منطقه شکار ممنوع کوه خرسی با وسعتی حدود ۱۶۶ هزار هکتار، در شهرستان‌های پاسارگاد، مرودشت و اقلید واقع شده است و خرس قهوه‌ای به عنوان گونه شاخص و ارزشمند این اکوسیستم شناخته می‌شود. حفظ جمعیت این گونه، نقش تعیین‌کننده‌ای در پایداری و تعادل اکوسیستم منطقه دارد.